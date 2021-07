Dexter : Date, nouveau titre, trailer et le plein d’infos dévoilés au Comic Con 2021

Le revival de Dexter dévoile un sous-titre, ainsi qu’une date de diffusion et un nouveau trailer durant le Comic Con de San Diego.

Il est bien de retour ! Dexter Morgan va reprendre du service cet automne et les fans ont enfin une date de lancement et un nouvel aperçu pour la série revival. Tout d’abord, notez que ce n’est pas une saison 9 mais une mini-série revival de 10 épisodes qui sera diffusée sous le titre Dexter : New Blood et elle démarrera le 7 novembre sur Showtime.

Durant le panel du Comic Con de San Diego, accompagné des producteurs et de la nouvelle venue Julia Jones (Westworld), Michael C. Hall a expliqué pourquoi c’était le bon moment pour faire revenir la série. Pour lui, il se demandait : « Qu’est-ce qui est arrivé à ce type ? » Puis il ajoute : « Et je pense qu’assez de temps s’est écoulé, et les opportunités de narration étaient beaucoup plus intéressantes, je pense, pour avoir eu un peu de temps entre la fin et maintenant. »

Lorsqu’on lui a demandé si la réception négative du finale en 2013 avait joué un rôle dans la décision de revisiter la série, Hall a admis : « C’était une énorme partie », expliquant : « Oui, je pense que la fin était au mieux mystifiante pour les gens. Confondant, exaspérant, frustrant, et sur toute la ligne des adjectifs négatifs. Et je pense que c’est une série qui est très importante pour nous tous, et la chance de la revisiter et peut-être, dans le processus, de redéfinir le sens de la fin de la série, le sens de l’héritage de la série plus largement, était certainement une partie de notre motivation. Sans aucun doute. »

Hall a également confié qu’il était prêt pour revenir et il a sauté sur l’opportunité de collaborer à nouveau avec le showrunner des quatre premières saisons de Dexter, Clyde Phillips, et les producteurs exécutifs Scott Reynolds et Marcos Siega, ce dernier ayant réalisé six des dix nouveaux épisodes.

Loin de Miami

Le revival va faire un saut dans le temps de près d’une décennie après le final de la saison 8. C’était une des conditions de Hall pour la suite. Philips confie : « L’une des choses sur lesquelles nous sommes tous d’accord, et Michael a vraiment insisté là-dessus – il avait tout à fait raison – c’est que ce n’est pas la saison 9 de Dexter ; que nous reconnaissons que ce n’est pas le moment juste après le moment du bûcheron ; que nous reconnaissons la vérité, ce temps est passé – près de 10 ans se sont écoulés – et nous reprenons [avec] Dexter dans un autre endroit, dans un autre monde, en fait, aussi loin de Miami que possible. »

Avec Dexter vivant maintenant dans une petite ville où tout le monde semble le connaître, ses envies de tueur en série sonnent comme si elles s’estompaient – peut-être. Mais évidemment, au fond, il reste Dexter et la série contient forcément des meurtres.

« Pour en revenir à la fin de la série, je pense que nous voyons Dexter avoir fait le choix de s’exiler de lui-même », a déclaré Hall. « Et je pense qu’il fait une pénitence très, très longue et prolongée pour les personnes décédées qui étaient proches de lui et qui n’étaient pas destinées à être des victimes, à cause de la façon dont il vivait, de la façon dont il jouait vite et librement avec le code, etc., etc. »

Julia Jones a rejoint la série en tant qu’Angela, la première femme chef de police à Iron Lake, N.Y., la ville fictive où se déroule ces nouveaux épisodes de Dexter. Elle est également la petite amie de Dexter, bien qu’il s’appelle désormais Jim Lindsay (un clin d’œil à l’auteur des romans de Dexter, Jeff Lindsay). Elle a « beaucoup de choses à faire », a déclaré Jones à propos de son personnage, ajoutant qu’Angela avait un « arc merveilleux »

Phillips reste très évasif sur qui de la série originale apparaîtra, bien qu’il soit confirmé que Jennifer Carpenter et John Lithgow seront de retour : « Je dirai qu’il y aura des membres de la distribution de la série originale de retour qui feront exploser le cerveau de certaines personnes », a déclaré Phillips, notant que tous ceux qu’ils ont appelés étaient prêts à revenir sans hésitation.

Dexter revient le 7 novembre sur Showtime.

Dexter New Blood – Trailer

Crédit ©Showtime