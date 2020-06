Doctor Strange 2 : Chiwetel Ejiofor confirme son retour en Mordo

Chiwetel Ejiofor sera bien de retour dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness dans le rôle de Mordo.

Mord sera de retour dans le MCU. Chiwetel Ejiofor a confirmé qu’il reprendrait son rôle dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L’acteur promet également que des réponses concernant sa localisation lors des récents événements MCU, en particulier Snap de Thanos et Avengers: Endgame, seront données.

Lors d’une récente interview, il a été interrogé sur Doctor Strange 2 et bien que l’acteur ne puisse pas en dire beaucoup, il a confirmé son retour. Interrogé spécifiquement sur l’endroit où se trouvait Mordo pendant la bataille avec Thanos pendant Avengers: Edgame, l’acteur ne dit rien mais promet que « tout sera révélé »

Chiwetel Ejiofor a aussi discuté du changement de réalisateur puisque Sam Raimi prend le relais de Scott Dickinson qui a quitté le projet. Au sujet de Raimi, il confie : « Il arrive. J’en suis très, très excité. De toute évidence, nous avons été en quelque sorte interrompus … mais j’espère que nous sommes de retour sur la bonne voie et que nous continuerons très bientôt, donc je suis très excité à ce sujet. »

Les détails du film ont été largement gardés secrets jusqu’à présent. Il avait précédemment été révélé que Nightmare serait probablement le méchant lorsque Scott Derrickson et le scénariste C. Robert Cargill étaient à bord. Reste à savoir si cela va changer avec Sam Raimi à la barre.

Benedict Cumberbatch reviendra à nouveau dans le rôle de Stephen Strange ainsi que Benedict Wong dans le rôle de Wong. Il a précédemment été dévoilé que Rachel McAdams ne serait pas de retour en tant que Christine Palmer.

La suite de Doctor Strange est prévue en salles en mars 2022.

