Cyberpunk 2077 : Un anime basé sur le jeu en 2022 sur Netflix

Le jeu Cyberpunk 2077, qui sortira en novembre prochain, fera aussi l’objet d’une série animée. Durant un livestream pour le jeu, il a été annoncé qu’une série animée intitulée Cyberpunk Edgerunners, située dans le même monde que le jeu et liée à son histoire, sortira sur Netflix en 2022.

Night City is about to explode. In 2022, CYBERPUNK: EDGERUNNERS, an original anime series by @trigger_inc, tells an all-new story set in @CDPROJEKTRED‘s #Cyberpunk2077 universe. pic.twitter.com/XR5pBFKm5l

