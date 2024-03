YOU saison 5 : Retour à New York pour Joe dans la saison finale (premier aperçu)

La saison 5 de YOU ramène Joe là où tout a commencé, à New York. Découvrez un premier aperçu et des infos sur la saison finale.

Joe Goldberg va de nouveau croquer dans la Grosse Pomme. Netflix a annoncé ce lundi que la cinquième et dernière saison de YOU était officiellement entrée en production. Pour l’occasion, la plateforme a dévoilé une première photo du tueur – rasé de près – joué par Penn Badgley marchant à nouveau dans les rues de New York.

Vous vous souviendrez peut-être que la quatrième saison de YOU a transféré Joe à Londres, où il a tenté de repartir à zéro en tant que professeur d’université nommé Jonathan Moore après avoir simulé sa propre mort. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, contrairement à tant de victimes précédentes de Joe, il ne lui a donc pas fallu longtemps pour retomber dans ses habitudes meurtrières. Et maintenant, après avoir trouvé l’amour avec Kate, une riche héritière britannique, il est de retour à New York pour un dernier hourra.

En plus de cette image, Netflix a récemment confirmé le casting de la dernière saison. Tout d’abord, la série accueille Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale) dans le rôle de Bronte, décrite comme une « dramaturge énigmatique et libre d’esprit qui vient travailler dans la nouvelle librairie de Joe Goldberg ». Sera-t-elle sa prochaine obsession ?

Anna Camp (True Blood) a également rejoint la série et jouera le double rôle de Reagan et Maddie Lockwood, les belles-sœurs jumelles de Joe, tandis que Griffin Matthews (The Flight Attendant) jouera le beau-frère « sarcastique mais fidèle » de Joe, Teddy Lockwood. On découvrira ainsi la famille américaine de Kate dans cette dernière saison.

Dans une précédente interview à TVLine à la fin de la saison 4, Sera Gamble, alors showrunner a déclaré : « Nous avons gardé une trace scrupuleuse de tous ceux qui savent quelque chose sur Joe et qui n’est pas mort ». Elle précisait que « ceux qui sont morts pourraient encore apparaître dans les rêves et les hallucinations ».

Comme elle l’a dit : « Il y a des gens très intelligents qui sont en vie. Certains d’entre eux sont en prison, et d’autres bénéficient essentiellement de la protection des témoins, mais il n’y a aucune raison de croire qu’il est en sécurité. »

Bien que Netflix n’ait pas annoncé de date de sortie officielle, la dernière saison de YOU devrait être diffusée courant 2024. On ne sait pas encore si la saison sera proposée en une seule ou en deux parties distinctes.

Source : TVLine / Crédit ©Netflix