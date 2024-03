Euphoria saison 3 : HBO repousse le tournage indéfiniment

Le tournage de la saison 3 de Euphoria est repoussé indéfiniment mais HBO espère toujours une diffusion en 2025.

Est-ce que la série Euphoria reviendra vraiment pour une saison 3 ? C’est ce que la chaine HBO espère, mais pour le moment, le tournage est repoussé indéfiniment.

Alors que le créateur Sam Levinson travaille toujours sur les scripts de la troisième saison à venir, les plans de tournage ont été temporairement suspendus, les acteurs ayant reçu la permission d’accepter d’autres rôles entre-temps.

« HBO et Sam Levinson restent déterminés à réaliser une troisième saison exceptionnelle », a déclaré la chaîne dans un communiqué au site Deadline. « En attendant, nous permettons à nos acteurs très demandés de poursuivre d’autres opportunités. »

Selon des sources, il n’y avait pas de date ferme de début de production pour la saison 3, mais le tournage devrait commencer dans les prochains mois, pour une diffusion en 2025.

Interrogée sur la possibilité de prendre un congé après la première de son nouveau film d’horreur, Immaculée, plus tôt ce mois-ci à de South by Southwest, Sydney Sweeney a déclaré : « Je vais faire Euphoria. » L’actrice pensait clairement qu’elle enchainera avec la série dans les mois, si ce n’est les semaines à venir.

La série, dont la deuxième saison a été diffusée il y a plus de deux ans, a vu la carrière de plusieurs de ses acteurs exploser. Zendaya (la saga Spider-Man, Challengers) Sydney Sweeney (Madame Web, Tout sauf Toi), Jacob Elordi (Priscilla, Salturn), Hunter Schaffer (Hunger Games La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur) et Colman Domingo (récemment nommé aux Oscars pour Bayard Rustin), sont de plus en plus sollicités pour le cinéma. Il y a également Storm Reid qui a remporté un Emmy plus tôt cette année pour The Last Of Us.

Tous sont très demandés, ce qui a incité HBO à décider de leur permettre d’accepter d’autres projets alors que la série prend du retard puisque les acteurs principaux de la série sont en première position sur Euphoria.

On attend de voir si cette troisième saison d’Euphoria verra vraiment le jour parce qu’à ce rythme, ça ne sent pas très bon. De plus, la majorité du casting se rapproche de la trentaine et sont de moins en moins crédibles en tant qu’adolescents.

Source : Deadline / Crédit ©HBO