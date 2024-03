Series Mania 2024 : La série française Rematch Grand Prix du jury

La série française Rematch remporte le Grand Prix du jury au festival Series Mania 2024.

Le Festival Series Mania s’est terminé ce vendredi à Lille et a décerné plusieurs prix à de nombreuses séries internationales.

Le jury de la Compétition Internationale, présidé par le réalisateur américain Zal Batmanglij, entouré du comédien allemand Malick Bauer, de la comédienne franco-argentine Bérénice Bejo, de la réalisatrice franco-suédoise Charlotte Brändström et du comédien et producteur français Sofiane Zermani, a attribué 4 prix parmi les 8 séries présentées en première mondiale ou internationale.

Le Grand Prix du jury a été attribué ce vendredi à la série française Rematch d’Arte, sur l’affrontement entre le champion du monde des échecs Garry Kasparov et l’ordinateur Deep Blue, en 1997.

Le prix de la meilleure actrice est revenu à Annette Bening, pour la série américano-australienne Apples Never Fall, adaptée d’un roman de Liane Moriarty (Big Little Lies).

Le Palestinien Kamel el-Basha a récolté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans la série australienne House of Gods, narrant l’histoire de la famille d’un imam déchirée entre tradition et modernité, loyauté et individualité.

Quant au prix du meilleur scénario, il est revenu à Thomas Wendrich pour la série allemande Herrhausen, The Banker And The Bomb.

Le jury de la Compétition Française, composé des journalistes internationaux Doris Priesching (Der Standard), Cédric Petit (Le Soir), Nanna Frank Rasmussen (Politiken), Alessandra de Tommasi (Vanity Fair, Leggo) et Philippe Congiusti (RTS), a attribué 4 prix parmi les 6 séries françaises présentées en première mondiale :

– Meilleure Série : Machine (ARTE)

– Meilleure Actrice : Tiphaine Daviot dans Murder Club (M6)

– Meilleur Acteur : Jérémy Gillet dans Une Amitié Dangereuse (France 2)

– Meilleure Musique Originale : Julie Roué pour Le Monde N’existe Pas (ARTE)

Le jury Panorama International, présidé par l’écrivain américain Douglas Kennedy, entouré de la comédienne française Suzy Bemba, le producteur sud-coréen Hojin Kwon, la scénariste française Clémence Madeleine-Perdrillat, la productrice israélienne Danna Stern, a attribué 4 prix parmi les 12 séries présentées en avant-première mondiale, internationale ou française :

– Meilleure Série : Dates In Real Life (Norvège) – NRK

– Meilleure Réalisation : Javier Ambrossi et Javier Calvo pour La Mesías (Espagne) – Movistar Plus +

– Meilleure Actrice : Robyn Malcolm dans After The Party (Nouvelle-Zélande, Australie) – TVNZ

– Meilleur Acteur : Kārlis Arnolds Avots dans Soviet Jeans (Lettonie) – Go3

Pour finir, un jury d’étudiants a également décerné son prix à la série espagnole La Mesías ; le prix des lycéens de la région Hauts-de-France a été remis à l’australienne Videoland et la série lettonienne Soviet Jeans a reçu le prix du public.

Rendez-vous en 2025 pour la prochaine édition de Series Mania.

Crédit ©Drowster