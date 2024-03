The Penguin : Premier trailer pour la série spin-off de The Batman avec Colin Farrell

Découvrez le trailer de la série The Penguin, spin-off du film The Batman, avec Colin Farrell.

Cela fait presque un an que le premier teaser de The Penguin est arrivé, promettant le retour du méchant mineur mais avec un impact majeur, incarné par Colin Farrell dans The Batman de 2022.

La bande-annonce présente Oswald « Oz » Cobblepot alias le Pingouin, racontant l’histoire d’un gangster « vraiment old school », Rex Calabrese. Son positionnement, presque comme s’il parlait à un thérapeute, et sa concentration sur l’héritage évoquent un sentiment d’autorité semblable à celui de Tony Soprano.

La série en huit épisodes se concentrera sur les débuts du Pingouin, comme l’a montré le réalisateur Matt Reeves dans The Batman. Peu de détails sur l’intrigue ont été révélés. Cependant, il semble que les créateurs aient une petite liberté pour ne pas se laisser enfermer par le reste de la nouvelle vision de James Gunn pour DC.

Les nouveaux patrons de DC, Gunn et Peter Safran, ont déclaré que l’univers Batman de Reeves est un des projets « Elseworlds » et ne fait pas partie de leur plan de première phase « Dieux et Monstres » pour DC. Cet univers devrait démarrer en juillet 2025 avec la sortie de Superman.

Dans le monde de Reeves, The Penguin arrivera cet automne et la suite du film, The Batman Part II, sortira en octobre 2026 après avoir été récemment repoussé d’un an.

La série, mettra également en vedette Cristin Milioti, Clancy Brown, François Chau et Michael Kelly, entre autres.

Pour le moment, il n’y pas de date de sortie exacte pour The Penguin qui sera disponible cet automne sur la plateforme Max, bientôt disponible en France.

The Penguin – Teaser officiel VOST