Doctor Who : La nouvelle saison sera lancée avec deux épisodes (bande-annonce)

Découvrez la bande-annonce de la nouvelle saison de Doctor Who qui sera lancée avec deux épisodes sur Disney+.

Après avoir annoncé la date de diffusion, Disney+ et la BBC dévoile une bande-annonce pour la nouvelle saison de Doctor Who. Si les abonnés peuvent d’ores et déjà regarder l’épisode spécial Doctor Who : L’Église de Ruby Road, ils pourront découvrir deux nouveaux épisodes dès le samedi 11 mai sur la plateforme. Les suivants arriveront à un rythme hebdomadaire.

Dans cette nouvelle saison, le Docteur (Ncuti Gatwa) et Ruby Sunday (Millie Gibson) voyagent dans le temps et l’espace, de l’époque de la Régence en Angleterre aux guerres futures, et se battent du côté du bien avec de nouveaux amis extraordinaires, contre de redoutables ennemis.

La bande-annonce révèle pour la première fois le personnage d’Indira Varma (Game of Thrones), la Duchesse, et il annonce que Callie Cooke (Henpocalypse !) fera une apparition. D’autres personnes figurent dans la bande-annonce : Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Bonnie Langford, Jinkx Monsoon, Jemma Redgrave, Lenny Rush et Angela Wynter.

« J’ai enfin l’immense plaisir de vous présenter une nouvelle saison des aventures du Docteur et Ruby », s’exclame Russell T. Davies, showrunner, producteur exécutif et scénariste de la série. « Il y aura des monstres ! Des courses-poursuites ! Des méchants ! Du mystère ! Et un secret terrifiant qui perdure depuis des décennies. N’en perdez pas une miette ! »

Aneurin Barnard, Jonathan Groff et Genesis Lynea feront également des apparitions au cours de la saison.

Rendez-vous le 11 mai prochain sur Disney+ pour les nouvelles aventures de Doctor Who.

Doctor Who, nouvelle saison – Bande-annonce officielle (VOST)