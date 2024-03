The Walking Dead The Ones Who Live : Un caméo surprise et une mort (spoilers et trailer final)

L’avant dernier épisode de The Walking Dead The Ones Who Live voit l’apparition surprise d’un personnage connu des fans et la mort d’un autre. Spoilers et trailer du dernier épisode.

The Walking Dead The Ones Who Live commence sa diffusion en France dans quelques jours, mais la série s’achèvera dimanche prochain sur AMC aux Etats-Unis. Si vous ne voulez pas être spoilé sur les événements qui se sont déroulés jusqu’à présent, il est temps de quitter cette page. Notez juste que la série démarre ce vendredi 29 mars sur Paramount+. Pour les curieux qui veulent savoir ce qui se passe dans l’épisode 5, c’est ci-dessous.

L’épisode 5 de The Walking Dead The Ones Who Live a vu Rick (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira) d’abord fuir Jadis (Pollyanna McIntosh) qui les a retrouvés après s’être échappés, puis ils se sont mis à sa poursuite. Mais alors que ces trois personnages de la série originale Walking Dead se poursuivaient les uns les autres dans le présent, un autre visage familier de TWD est apparu de manière surprenante.

Le Père Gabriel Stokes (Seth Gilliam), est apparu dans une série de scènes flashback, montrant les réunions annuelles qu’il avait avec son ancienne flamme Jadis/Anne. Gabriel a servi de caisse de résonance à Jadis alors qu’elle luttait dans ses actions pour réaliser ce qu’elle considérait comme un bien commun avec le CRM. Leur dernière réunion s’est terminée avec Jadis pointant une arme sur Gabriel pour éliminer toutes traces de son passé. Mais, finalement, elle n’a pas pu se résoudre à appuyer sur la gâchette, laissant Gabriel bien en vie… et attendant seul la prochaine réunion annuelle – sans savoir que Jadis était morte en essayant de faire tomber Rick et Michonne.

En effet, Jadis est morte. Après avoir survécu à deux noms différents, à trois séries différentes et à trop de coupes de cheveux étranges pour les mentionner, Jadis/Anne a finalement rendu son dernier souffle dans The Ones Who Live. Alors qu’elle ne pouvait pas laisser Rick et Michonne s’en aller, après des coups de feu, des poursuites en voiture et des coups de couteau, Jadis a finalement été vaincue comme tant d’autres avant elle – par une morsure de marcheur au cou.

Dans ses derniers instants, l’agent du CRM a repensé à ses réunions annuelles avec père Gabriel et a indiqué à Rick et Michonne l’emplacement du dossier qu’elle gardait sur eux et Alexandria afin qu’ils puissent le détruire et enfin être libérés du CRM. Malheureusement pour Jadis, Michonne a promis de détruire bien plus que cela, promettant également de démolir l’intégralité du CRM.

Le couple, qui a désormais l’intention de se marier, est forcé de retourner au bastion du CRM pour non seulement récupérer le dossier et s’assurer qu’ils ne découvrent pas l’existence d’Alexandria, mas aussi d’apprendre le but ultime du groupe.

La bande-annonce indique que le couple pourrait essayer de les empêcher de mettre en œuvre la prochaine étape de leur plan, ce qui rend difficile de savoir s’ils vont vraiment rentrer chez eux. Même si l’organisation militarisée semble trop importante pour être détruite en un seul épisode, ses actions pourraient mettre un terme temporaire à ses projets. Des projets qui pourraient changer l’univers de The Walking Dead à jamais.

Le dernier épisode de The Walking Dead The Ones Who Live sera diffusé le 31 mars sur AMC. En France, la série arrive le 29 mars sur Paramount+.

The Walking Dead The Ones Who Live – Trailer final