Ironheart : Lyric Ross rejoint la série Marvel et rumeur sur le personnage d’Anthony Ramos

Lyric Ross de This is Us rejoint la série Marvel Ironheart et rumeur sur le personnage d’Anthony Ramos.

Ironheart, l’une des nouvelles séries Marvel en préparation pour Disney+, continue tranquillement d’assembler son casting. On apprend ainsi que la jeune actrice Lyric Ross connue pour son rôle de Deja dans This is Us, vient d’être annoncée dans la série.

Elle rejoint Dominique Thorne qui incarne le rôle principal de l’inventrice de génie Riri Williams/Ironheart.Selon Deadline, Lyric Ross jouera la meilleure amie de Riri mais aucun autre détail sur le rôle n’a été fourni.

Cette annonce arrive peu de temps après celle d’Anthony Ramos qui devrait éventuellement jouer un rôle plus important dans le MCU en général. Une rumeur dit que Ramos pourrait être le méchant et qu’il serait Parker Robbins alias The Hood.

Créé par Brian K. Vaughan, Kyle Hotz et Eric Powell, The Hood a fait ses débuts dans sa propre mini-série de comics éponyme en 2002. En tant que jeune garçon, Parker était le fils d’un proche associé de Kingpin, qui s’est tourné vers une vie de crime après une série de tragédies.

Après avoir accidentellement convoqué et tué un démon Nisanti et volé sa capuche et ses bottes, Parker obtient une série de super pouvoirs, qu’il utilise pour faire des vagues à New York. Finalement, Parker réussit à devenir « le parrain » de tous les pires super-vilains de New York et forme le Hood’s Crime Syndicate.

Si Ramos joue bien The Hood, il serait intéressant de voir comment l’élément magique s’intègre dans cette série qui est avant tout basée sur la science et la technologie. Mais après tout, c’est le MCU, ces éléments cohabitent depuis un moment maintenant.

Le personnage de Riri Williams a fait ses débuts dans les comics en 2016 et a été créé par l’auteur Brian Michael Bendis et l’artiste Mike Deodato. Dans les comics, elle est une étudiante du MIT âgée de 15 ans qui procède à la rétro-ingénierie de l’armure d’Iron Man afin de créer sa propre armure. Iron Man, alias Tony Stark, l’a finalement remarqué et l’a encouragée à poursuivre une vie de super-héroïne.

Chinaka Hodge a été choisie comme scénariste en chef de la série qui a été annoncée pour la première fois lors de la présentation de la journée des investisseurs de Disney en décembre 2020.

Alors qu’une date de première pour la série est encore à déterminer, Williams devrait faire ses débuts dans le MCU dans le film Black Panther: Wakanda Forever, qui sortira en novembre.

Source : Deadline, Comic Book, Variety/ Crédit ©Michael Buckner/Variety