Black Panther 2 : Dominique Thorne fera ses débuts en Riri Williams alias Ironheart

Dominique Thorne fera ses débuts en Riri Williams alias Ironheart dans Black Panther 2 avant sa série solo.

Les fans de Marvel découvriront Riri Williams avant l’heure. En effet, Dominique Thorne (Judas and the Black Messiah), qui a été castée pour incarner l’héritière dIron Man, sera présente dans le film Black Panther 2 Wakanda Forever avant que sa série Ironheart soit lancée sur Disney+.

Dans une interview à ComicBook.com, Kevin Feige, le président de Marvel Studios a révélé cette information : « Nous tournons Black Panther : Wakanda Forever en ce moment, et le personnage de Riri Williams, vous la rencontrerez d’abord dans Black Panther 2 », a déclaré Feige. « Elle a commencé à tourner, je pense, cette semaine, avant sa série Ironheart. »

Créée par l’auteur Brian Michael Bendis et l’artiste Mike Deodato en 2016, Riri a été présentée dans les pages de Marvel Comics peu de temps après les événements de Civil War II, qui ont laissé Tony Stark/Iron Man dans le coma. Dans les comics, Riri est une étudiante brillante du M.I.T. qui est plus intelligente que Stark et crée sa propre armure à la manière d’Iron Man dans son dortoir. Avec Stark hors service, Riri devient Ironheart.

Wakanda Forever, la suite de Black Panther, est actuellement en production à Atlanta, avec Ryan Coogler à nouveau derrière la caméra. On sait peu de choses sur le film sans Chadwick Boseman, qui a joué Black Panther/T’Challa avant sa mort en 2020.

Daniel Kaluuya, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Angela Bassett et Winston Duke sont tous et toutes attendu.e.s de retour pour Wakanda Forever. Michaela Coel (I May Destroy You) a rejoint le film dans un rôle inconnu.

Black Panther : Wakanda Forever devrait sortir en salles le 6 juillet 2022.

Source : ComicBook.com / Crédit ©WireImage/Marvel Comics