The Flash saison 8 : Timeline en pagaille et visages familiers (trailer de mi-saison)

Découvrez le nouveau trailer de la suite de la saison 8 de The Flash qui verra les enfants West-Allen semer la pagaille.

Lorsque nous avons vu The Flash pour la dernière fois, Barry (Grant Gustin) a affronté à la fois son ennemi juré Reverse Flash (Tom Cavanagh) – qui a créé un Reverse Flashpoint pour voler sa vie – et l’extraterrestre conquérant Despero (Tony Curran) dans l’événement en cinq parties « Armageddon ».

Avec l’aide de plusieurs héros de l’Arrowverse, la Team Flash a réussi à remettre les choses en place. Cependant, le flux temporelle n’était pas hors de danger, car les enfants super rapide de Barry et Iris (Candice Patton) venus du futur, Bart / Impulse (Jordan Fisher) et Nora / XS (Jessica Parker Kennedy), se sont mystérieusement matérialisés dans l’arrière-plan d’une photo du CCPD de 2014 dans la dernière scène du final de mi-saison à l’automne dernière.

Le trailer confirme que l’apparition de Bart et Nora sur cette photo n’est pas totalement inoffensive, car leurs aventures dans le passé modifient accidentellement la chronologie de manière majeure.. Alors qu’ils sont coincés en 2014, le frère et la sœur visitent non seulement des lieux importants de la vie de leur père, mais ils croisent également le chemin du cher Eddie Thawne (Rick Cosnett), décédé lors du final de la saison 1.

Cependant, Bart, Nora et Eddie ne sont pas les seuls visages familiers de la promo. Le méchant métahumain Goldface (Damon Poitier), qui a été vu pour la dernière fois dans la saison 6, fait une apparition et attaque le CCPD. Bien qu’il ne soit pas dans le teaser, on rappelle que Robbie Amell, qui a joué le fiancé de Caitlin (Danielle Panabaker) Ronnie dans la saison 1, apparaîtra également dans deux épisodes cette saison.

The Flash revient le 9 mars prochain sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo « Journey »