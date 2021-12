The Flash saison 8 : Armageddon se termine et retour de Bart et Nora (spoilers et promo)

Découvrez comment se termine Armageddon et les enfants de Barry et Iris vont revenir pour mettre la pagaille dans la suite de la saison 8 de The Flash. Spoilers et promo.

Armageddon, c’est fini. L’événement en cinq épisodes de The Flash s’est terminé ce mardi sur la CW et Barry semble avoir mis fin à cet événement dévastateur du futur et mis un point final à Thwane (on l’espère). La partie 5 démarre alors que la Team pense que tout est terminé, mais ce n’est pas encore le cas. Thwane débarque en 2021 et a le culot de demander de l’aide à Barry pour ne pas mourir.

Voyant que Thawne était en train de s’effacer de la chronologie qui a été corrigée de manière permanente, un débat s’ensuivit : le laisser s’effacer et ainsi « mourir », ou le sauver en lui retirant de sa vitesse. Pendant un moment, Caitlin, Iris et Barry envisagent de le laisser mourir à cause de tout le mal qu’il leur a causé, mais Joe (qui est bien vivant), leur rappelle quelle est leur mission en tant qu’héros, c’est de sauver les gens, pas de les tuer, peu importe s’ils bons ou mauvais. Chester et Allegra, qui n’ont pas la même expérience de Thwane, leur dit aussi que ça ne leur ressemble pas de laisser quelqu’un mourir.

Mia à la recherche de William

Du côté de l’option « laissez le mourir » se trouve Mia Queen, qui est arrivée en 2021 alors qu’elle cherchait son frère. Quand Iris s’est entretenue en privé avec Mia, la Green Arrow du futur a révélé que cela faisait maintenant deux ans qu’elle essayait de localiser William, qui a été enlevé à la fin du backdoor pilot de la série « Green Arrow and the Canaries » d’Arrow qui n’a finalement jamais vu le jour.

La fille d’Oliver et Felicity a également révélé à Iris que son seul indice possible pour trouver William était le « rocher de la famille »/hozen qu’il tenait lorsqu’il a été enlevé. Iris suggère à Mia de demander de l’aide à Felicity, mais Mia craint que sa mère ne comprenne pas jusqu’où elle est allée pour retrouver son frère. Plus tard, Mia dit à Iris qu’elle a décidé de joindre sa mère pour qu’elle l’aide a trouvé William, avant de retourner dans son temps. Cette affaire n’est pas terminé, est-ce que Mia reviendra (dans The Flash ou ailleurs) pour qu’on sache enfin ce qui est arrivé à William ?

Victoire

Despero faisait également partie de l’équipe « tuer Thawne », arguant que laisser le méchant vivre revenait à laisser une chance, ne serait-ce minime, qu’Armageddon se produise finalement. Après que Mia ait été temporairement contrôlée et manipulée par Despero – Chester a sorti des bottes dorées spéciales pour Flash, afin que le speedster puisse tourner en rond autour de Despero et dissiper la source d’énergie avec laquelle il visait à détruire de manière proactive Central City. Une fois l’extraterrestre neutralisé, l’équipe Flash a privé Thawne de ses pouvoirs, brisant sa connexion avec la speed force négative contre son gré, et l’a enfermé à ARGUS.

Pour célébrer cette victoire, la Team Flash s’est retrouvée pour une petite fête quand Damien Darhk est arrivé. Il ne voulait pas faire de mal, il sentait simplement qu’il était sur le point de disparaître de cette chronologie corrigée. Mais avant de le faire, il a brièvement retrouvé sa fille dans une sorte de purgatoire, alors que Nora retournait à sa place légitime parmi les vivants.

L’épisode se termine sur une scène bonus dans laquelle, au CCPD, Bart et Nora (il y a beaucoup de Nora dans l’Arrowverse !) se sont soudainement matérialisés à l’arrière-plan d’une photo encadrée de la soirée du réveillon du Nouvel An 2014 de la station. Cela met en place la suite de la saison dans laquelle les enfants West-Allen vont clairement mettre la pagaille dans la timeline et tenter de rectifier leur erreur, comme le montre la promo ci-dessous. Le frère et la sœur vont notamment croiser Eddie dans le passé.

The Flash part en pause pour un long moment, la série ne reviendra pas avant le 9 mars 2022 sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo 8×06

Crédit ©CW