Batwoman : Premières photos de tournage avec Javicia Leslie

Découvrez les premières photos de Javicia Leslie sur le tournage de Batwoman.

Batwoman est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère dans sa deuxième saison à venir, avec Javicia Leslie dans le rôle principal de la série. Leslie sera la première femme noire à représenter Batwoman en live-action et élargira encore son héritage en incarnant un tout nouveau personnage, Ryan Wilder.

Maintenant que le tournage de la seconde saison est bien engagé, une nouvelle série de photos de tournage montre un premier aperçu non-officiel du personnage. Les photos, partagées par Canadagraphs, montrent Leslie portant des vêtements civils et il semble qu’elle arrête un vol à Gotham City.

Bien que ce ne soit pas un premier aperçu officiel de Javicia Leslie dans le costume de Batwoman – quelque chose que les fans attendent avec impatience depuis des mois – ces photos ne présentent qu’un petit aperçu de ce que les fans peuvent attendre de son interprétation du personnage. Cela donne une idée de son style au quotidien.

Leslie jouera un tout nouveau personnage créé pour la série. Elle sera Ryan Wilder, une jeune femme qui est complètement l’opposé de Kate Kane mais qui va être inspirée par elle. Elle est décrite comme étant « sympathique, désordonnée, un peu maladroite et sauvage. »

La description continue : « Sans personne dans sa vie pour la garder sur la bonne voie, Ryan a passé des années en tant que trafiquante de drogue, évitant le GCPD et masquant sa douleur avec de mauvaises habitudes. Aujourd’hui, réformée et sobre, Ryan vit dans un van. Ryan est le type de combattante le plus dangereux : hautement qualifiée et très disciplinée. Une lesbienne assumée. Sportive. Brute. Passionnée. Faillible. Et surtout pas votre héros stéréotypé américain. »

Batwoman revient en 2021 sur la CW.

