Batwoman saison 2 : Javicia Leslie honorée de représenter ses communautés

Javicia Leslie se sent honorée de représenter les communautés auxquelles elle appartient dans la saison 2 de Batwoman et la showrunner tease la disparition de Kate.

Le panel de la série Batwoman du DC FanDome fut l’occasion de voir la nouvelle interprète principale de la série discuter du rôle et de ce que cela signifie pour elle d’incarner la première Batwoman Noire. Elle fut accueillie à bras ouverts par les productrices exécutives de la série Caroline Dries et Sarah Schechter ainsi que les membres du casting Rachel Skarsten (Alice), Meagan Tandy (Sophie), Camrus Johnson(Luke) et Nicole Kang (Mary) pour parler de la saison à venir de la série de DC.

Lors de la conversation entre Leslie et le casting, l’actrice a expliqué ce que cela signifiait pour elle de jouer Ryan Wilder, la nouvelle Batwoman. Elle dit s’identifier énormément à elle : « Quand j’ai lu la description du personnage, c’était définitivement moi », a-t-elle déclaré à propos du rôle.

Leslie a adoré l’idée que Wilder est un mélange de personne maladroite, de dure à cuire et d’une femme qui n’aime pas qu’on lui dise quoi faire. Elle a plaisanté : « J’adore le fait que Ryan soit qui je suis – complètement paumée !»

Leslie, qui est bisexuelle, a déclaré que c’était un honneur de jouer un personnage qui lui ressemble. Elle souligne qu’il n’est pas courant de jouer un personnage qui représente la communauté à laquelle elle appartient. « C’est vraiment puissant », dit-elle. « Avec tout ce qui se passe actuellement, c’est ce dont nous avons besoin. Nous devons voir une représentation. »

Elle a ajouté qu’elle a « l’impression qu’il y a tellement de petits Javicias qui n’ont pas de voix … Je me sens honorée de pouvoir être une voix pour ma communauté. »

La disparition de Kate

Quant à savoir ce que cette saison réserve, Dries a déclaré qu’il y avait deux histoires majeures que Batwoman suivra. La première est ce qui est arrivé à Kate Kane. Tous les personnages auront des points de vue différents et ce sera « choquant, génial et incroyable ».

Le second est la nouvelle héroïne qui monte à Gotham. Dries a déclaré que Ryan est un nouveau personnage dans le monde de DC. « Elle a beaucoup de choses contre elle », a ajouté Dries. «C’était une statistique d’injustice et le système n’est pas construit pour cette personne. Elle s’est constamment battue à travers le système – toute sa vie et maintenant [elle se bat] en tant que Batwoman. »

Leslie a déclaré : « Lorsque vous faites partie d’une communauté qui a été négligée par le système, c’est la communauté initiale que vous vous sentez responsable d’aider. C’est ce que vous allez voir – vous allez voir cette communauté de Gotham qui a été négligée. »

Quant à savoir comment Ryan va s’entendre avec la famille Kane, Leslie a quelques réflexions. « Je ne vois pas la famille Kane aimer Ryan », dit Leslie en riant. Elle souligne que Jacob Kane n’est pas fan de la vie de justicier et pour ajouter à cela, ils font face à la disparition de Kate.

On attend de voir comment Ryan prendra sa place dans cet univers et comment elle sera reçu par Mary et Luke de la Team Batwoman qui étaient très proches de Kate.

Batwoman revient en 2021 sur la CW.

