Avengers 5 : Shawn Levy réagit à la rumeur

Shawn Levy répond aux rumeurs selon lesquelles il pourrait réaliser le futur film Avengers.

Alors que Deadpool & Wolverine est actuellement dans les salles françaises et sortira ce vendredi aux Etats-Unis, il se murmure que son premier film de super-héros ce ne sera peut-être pas son dernier.

Le nouveau film intronise officiellement les personnages de Deadpool (Ryan Reynolds) et Wolverine (Hugh Jckman) dans l’univers cinématographique Marvel. En tant que seul film officiel du MCU de 2024, Deadpool & Wolverine pourrait avoir un impact significatif sur l’avenir de la franchise.

Deadline a rapporté le mois dernier que Levy serait l’un des candidats envisagés pour réaliser le prochain film Avengers, un job laissé vacant depuis que Destin Daniel Cretton a quitté le projet à la fin de l’année dernière.

Sur le tapis rouge de la première mondiale de Deadpool & Wolverine à New York lundi Levy a été interrogé par Entertainment Weekly qui lui a demandé si ces rumeurs étaient fondées.

« Eh bien, j’ai certainement lu ces rapports aussi parce que j’ai aussi Internet, mais j’ai lu beaucoup de rapports », a déclaré Levy à EW. « Ce que je dirai, c’est que j’étais très concentré pendant longtemps pour faire ce film. Cela a été une expérience incroyablement gratifiante et cela semble être tout aussi gratifiant pour Marvel. Donc, sans m’engager sur aucun détail, je ne serais pas surpris si Marvel et moi n’en avons pas fini l’un avec l’autre. »

L‘autre grande rumeur sur les prochains films Avengers est que les frères Russo pourraient être de retour aux commandes pour les volets 5 et 6. Pour le moment, rien n’est confirmé, Kevin Feige reste vague et Disney n’a rien confirmé non plus.

Le prochain film Avengers s’intitulait auparavant Avengers : The Kang Dynasty et était censé tourner autour du super-vilain voyageant dans le temps joué par Jonathan Majors dans Loki et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Mais Disney a licencié Majors après avoir été reconnu coupable d’accusations d’agression, laissant planer le doute sur ses projets futurs.

Il y a fort à parier que nous pouvons nous attendre à entendre de nouveaux détails concrets sur les futurs projets MCU lors du traditionnel panel Hall H de Feige au San Diego Comic-Con qui se tiendra ce week-end.

Source : EW / Crédit ©Getty Images