Gen V : Premier trailer brutal pour la série spin-off de The Boys

Découvrez un premier trailer brutal pour la série Gen V, spin-off de The Boys, ainsi qu’une date de lancement sur Prime Video.

La série Gen V se dévoile enfin avec un premier vrai trailer et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle est aussi brutale que son ainée The Boys. En effet, alors que les fans attendent la saison 4 de la série principale, les jeunes supers sensés les succéder dans les Sept ont aussi leur lot de violence.

Une nouvelle bande-annonce est arrivée cette semaine et elle donne un aperçu des principaux acteurs de la série universitaire, assurant aux téléspectateurs que « la classe de première année est sauvage cette année ». Une classe qui fera sa rentrée le 29 septembre prochain comme l’indique l’affiche à voir ci-dessous.

Gen V se déroule à la Godolkin University, le seul établissement scolaire américain dédié à façonner les esprits des jeunes super-héros, qui se font tous concurrence pour des places dans les Sept et d’autres contrats de héros principaux pour surveiller les plus grandes villes.

Jaz Sinclair (Les Nouvelles Aventures de Sabrina) joue le rôle de Marie Moreau, qui peut manipuler le sang par télékinésie. Comme elle le démontre, ce pouvoir lui permet de solidifier le sang en armes comme des fouets et, comme l’apprend un étudiant malheureux, de faire exploser des pénis.

Ayant grandi dans le foyer d’accueil des super-héros Red River Institute, comme le montre la saison 3 de The Boys, Marie arrive à Godolkin avec le rêve de devenir la première femme noire des Sept. « Tu serais la première première année à être numéro un », lui dit l’administration. « Mais tu as déjà une cible sur le dos. »

Sinclair est jointe par Chance Perdomo (son ancien camarade de Sabrina), qui joue Andre Anderson, un personnage qui peut manipuler le métal avec son esprit. Il est vu dans la bande-annonce comme le super numéro un de Godolkin. Les autres personnages introduits sont Golden Boy (Patrick Schwarzenegger), qui peut mettre le feu à son corps (comme on le voit dans le matériel marketing précédent); Lizze Broadway en tant que super de taille réduite; et London Thor et Derek Luh jouant tous les deux Jordan Li, un supe qui peut changer de sexe à volonté.

Selon un nouveau synopsis, ces étudiants sont la première génération de super-héros à savoir que leurs pouvoirs proviennent du Composé V, que leurs parents leur avaient injecté lorsqu’ils étaient bébés. « Ils en viennent rapidement à comprendre que l’ambition s’accompagne de sacrifices et que la différence entre le bien et le mal n’est pas aussi claire qu’ils le croyaient autrefois », poursuit la description. « Lorsque les sombres secrets de l’université sont révélés, les étudiants doivent comprendre quel type de héros ils vont devenir. »

Shelley Conn, Maddie Phillips, Asa Germann, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown et Jason Ritter sont également au casting de la série. Une poignée de vétérans de The Boys – Jessie T. Usher, Claudia Doumit, Colby Minifie et P.J. Byrne – apparaîtront également.

La rentrée de Gen V se fera le 29 septembre prochain.

Gen V – Teaser VF

Gen V – Teaser VO