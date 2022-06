The Boys saison 3 : Un easter egg met en place le spin-off universitaire

Un easter egg dans l’épisode 2 de la saison 3 de The Boys laisse entrevoir la mise en place de la série spin-off à l’école des super-héros. Spoilers.

Alors que la saison 3 de The Boys a fait ses débuts hier sur Amazon Prime Video, le spin-off, qui se déroule dans un établissement pour super-héros, est actuellement en production. Les détails sont encore secrets sur ce que cette série implique, mais The Boys aide déjà à préparer le terrain pour les événements à venir.

Dans le deuxième épisode de la saison 3, Hughie (Jack Quaid) découvre des informations sur le passé de la députée Victoria Neuman (Claudia Doumit) après qu’il a été révélé qu’elle est la super-héroïne qui a tué tous ces gens dans la saison 2 en leur explosant la tête. Née Nadia, Victoria a été élevée à la Red River Institute, un foyer pour enfants super-héros qui appartient à une filiale de Vought International. La plupart des enfants qui y vivent ont acquis leurs pouvoirs trop tôt pour apprendre à les contrôler.

Une version de Red River a été présentée dans un épisode de The Boys : Les Diaboliques, le spin-off animé qui a fait ses débuts plus tôt cette année. Le showrunner Eric Kripke a confirmé que cet épisode n’est pas techniquement canon, même si Red River apparaît maintenant dans la série-mère.

Utilisant le mensonge qu’il est à Red River pour potentiellement adopter un enfant pour lui et Stella (Erin Moriarty), Hughie voit des photos de divers enfants du foyer. La caméra s’attarde sur une adolescente en particulier : Marie M., 17 ans.

L’actrice Jaz Sinclair, connue pour son rôle dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina, joue le rôle de Marie dans le spin-off The Boys et on peu voir son vidage à l’écran. On sait peu de choses sur le personnage, à l’exception de ce que nous obtenons de cet easter egg, à savoir qu’elle, comme Vicky, a des liens avec Red River.

Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann et Shelley Conn rejoignent Sinclair dans le casting du spin-off The Boys, dont le titre n’a pas encore été révélé. La série est décrite comme un mixe entre série universitaire authentique et Hunger Games. Les enfants Super-héros en formation fréquentent une université appartenant à Vought et s’affrontent au moment de l’obtention du diplôme pour des contrats juteux afin de protéger les meilleures villes du pays.

Il n’y a pas encore de date pour la série spin-off, en attendant, un nouvel épisode de la saison 3 de The Boys est disponible chaque vendredi sur Amazon Prime Video.

Crédit ©Amazon Prime Video