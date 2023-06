Gen V : La nouvelle affiche tease de la concurrence pour Protecteur de The Boys

Une nouvelle affiche pour Gen V, la série dérivée The Boys, tease un lien entre l’un des nouveau super-héros et le méchant Protecteur.

Une nouvelle affiche promotionnelle pour la série Gen V semble donner des indices sur un lien avec Le Protecteur (Homelander en VO) de The Boys. Gen V suit une jeune génération de super-héros fréquentant l’école de lutte contre le crime de l’Université Godolkin de Vought International.

L’affiche de Gen V publiée par le compte Twitter officiel de Comic-Con International a fourni un autre lien direct vers la série phare de la franchise en teasant une connexion à Le Protecteur joué par Antony Starr.

Présentant la statue en bronze du Protecteur aperçue pour la première fois dans la bande-annonce de Gen V, la tête de la sculpture semble avoir été vaporisée, laissant un filet de fumée à la place de sa tête. Il est probable que cette action soit une référence subtile au personnage de Patrick Schwarzenegger, Golden Boy, qui possèderait des pouvoirs pyrokinétiques.

Comic-Con 2023 just got even more SUPER! Vought-approved badges have officially started shipping out in batches! #CC23 #SDCC2023 @GenV

Check link for details https://t.co/26BtohB9kj pic.twitter.com/9DA9S6o5Je — Comic-Con International (@Comic_Con) June 14, 2023

Située dans le même monde que The Boys, la première saison de Gen V verra plusieurs liens directs avec la série qui l’a engendrée. Non seulement la série se concentrera sur les G-Men mentionnés pour la première fois dans la saison 1 de The Boys, mais elle verra aussi des apparitions d’A-Train (Jessie T. Usher) et de la PDG de Vought, Ashley Barrett (Colby Minifie). Jensen Ackles a également révélé que son personnage de la saison 3 de The Boys, Soldier Boy, fera également une brève apparition.

Cependant, contrairement à ce que cette dernière affiche pourrait suggérer, Antony Starr ne devrait pas apparaître dans la saison 1 de Gen V. Au lieu de cela, il est beaucoup plus probable que cette nouvelle image laisse entrevoir un point commun entre le super-héros numéro un de Vought et celui de cette nouvelle génération. Golden Boy pourrait être à Gen V ce que le Protecteur est à The Boys. Va-t-il éventuellement prendre sa place dans les Sept ? On attend de voir.

Alors que la série devrait faire arriver plus tard cette année sur Amazon Prime Video, une date de sortie officielle n’a pas encore été annoncée.

Source : Comic Con via Screen Rant / Crédit ©Prime Video