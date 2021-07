Lucifer saison 6 : Une date pour la saison finale et teasings au Comic Con

Lucifer revient le 10 septembre pour son ultime saison sur Netflix. Une saison qui fera couler des larmes visiblement.

Le chant du signe diable a enfin une date de diffusion. A l’occasion d’un Q&A autour de la série au Comic Con de San diego, la saison finale de Lucifer a enfin une date de sortie. Et elle arrivera plus tôt que certains peuvent l’imaginer !

En effet, les fans de Lucifer n’auront pas à attendre longtemps puisque Netflix annonce une date de mise en ligne sur leur plateforme au 10 sptembre prochain. Il ne reste donc qu’un mois et demi avant les derniers adieux de Tom Ellis dans la peau du démon le plus sexy de Netflix.

A cette occasion le géant du streaming a diffusé une vidéo pour accompagner cette révélation (à voir ci-dessous) avec un synopsis : « C’est la fin, et pour de bon cette fois. Le diable en personne est devenu Dieu… enfin presque. Pourquoi hésite-il encore ? Alors que la Terre est en danger sans Dieu ? Que va-t-il faire ? Retrouvez Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella and Dan pour leurs adieux. Et n’oubliez pas vos mouchoirs »

Durant l’évènement, Joe Henderson, co-showrunner de la série a avoué au site TVLine que cette saison sera un adieu en grandes pompes. Une véritable saison d’adieu. « C’est une histoire que nous ne pensions pas pouvoir raconter, avant d’arriver où nous en sommes dans la saison 5. En l’écrivant, on s’est rendu compte qu’il y avait matière pour une saison entière de plus qui méritait d’être explorée. »

Toujours au Comic Con, on apprend que le premier épisode de cette ultime saison de Lucifer a été réalisé par Dan qui se déroule un certain temps après le final de la saison 5. Maze et Eve vont avoir un arc narratif assez fort cette saison, « avec l’arrivée d’un personnage qui pourrait mettre leur relation en danger. ».

La saison 6 contiendra aussi un « bottle episode » (pour les néophytes, un bottle épisode réuni tout le casting de la série dans une unité de lieu et de temps. Réduisant ainsi le budget en décors etc…). Il se déroulera durant une « très longue nuit, comme on n’a jamais vu jusqu’ici. » Amenadiel a confirmé que cet épisode sera l’un des moments marquant de cette saison finale de Lucifer.

Pour dire au revoir à Lucifer rendez vous donc le 10 septembre prochain su Netflix.

Lucifer saison 6 : Teaser diffusion saison finale

Crédit photo : ©Netflix