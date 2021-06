Supernatural : Jensen Ackles développe une prequelle sans Jared Padalecki

Jensen Ackles et Danneel Ackles développent une prequelle de Supernatural sur les parents Winchester et Jared Padalecki n’était pas au courant.

Jensen Ackles et son épouse Danneel Ackles, en collaboration avec la CW, développent The Winchesters, une série préquelle de Supernatural centrée sur les parents de Dean et Sam. Le couple Ackles sera producteur exécutif de la série potentielle qui explorera la rencontre de John (Jeffrey Dean Morgan) et Mary (Samantha Smith) et comment ils ont tout mis en jeu pour non seulement sauver leur amour, mais le monde entier.

Il est aussi dit qu’en plus de son rôle de producteur, Jensen Ackles sera le narrateur puisque l’histoire sera racontée du point de vue de Dean laissant Sam sur la touche. Et pour cause, Jared Padalecki n’est pas impliqué dans cette série pottentielle.

Si la nouvelle de cette série est une surprise pour les fans, elle l’est tout autant pour Padalecki qui n’était pas au courant et se sent triste que Sam n’en fasse pas partie. Sur Twitter, en répondant au tweet d’Ackles, il écrit : « Mec. Content pour toi. J’aurais aimé en entendre parler autrement que sur Twitter. Je suis ravi de regarder, mais je suis déçu que Sam Winchester n’ait aucune implication. »

Dude. Happy for you.

Wish I heard about this some way other than Twitter.

I’m excited to watch, but bummed that Sam Winchester had no involvement whatsoever. https://t.co/bAcEvFKM7p — Jared Padalecki (@jarpad) June 25, 2021

Dan un autre tweet, il confirme que c’est la première fois qu’il entend parler de ce projet via les réseaux sociaux : « C’est la première fois que j’en entends parler. Je suis dégouté. »

No.

It’s not.

This is the first I’ve heard about it.

I’m gutted. https://t.co/1i8eC8YAdV — Jared Padalecki (@jarpad) June 25, 2021

« Après que Supernatural ait terminé sa 15e saison, nous savions que ce n’était pas fini. Parce que, comme nous le disons dans la série, « rien ne se termine vraiment, n’est-ce pas ? »», a déclaré Ackles dans un communiqué.

« Quand Danneel et moi avons formé Chaos Machine Productions, nous savions que la première histoire que nous voulions raconter était l’histoire de John et Mary Winchester, ou plutôt l’histoire d’origine de Supernatural. J’ai toujours eu l’impression que mon personnage, Dean, aurait voulu en savoir plus sur la relation de ses parents et sur son origine. J’aime donc l’idée qu’il nous emmène dans ce voyage. »

Si The Winchesters devait se concrétiser, ce serait le premier spin-off de la série à le faire avec succès, après des tentatives ratées incluant Supernatural : Bloodlines et Wayward Sisters.

Source : Deadline / Crédit ©CW