Supernatural préquelle : Jensen Ackles et Jared Padalecki sont en bons termes

Jensen Ackles et Jared Padalecki sont en bons termes après l’annonce de la série préquelle Supernatural dont Padalecki n’était pas au courant.

Que les fans se rassurent, Jensen Ackles et Jared Padalecki sont toujours amis. Cette semaine, nous avons appris que Jensen Ackles et son épouse Danneel Ackles préparaient une série préquelle de Supernatural dont Jared Padaleki n’était pas au courant et en a pris connaissance comme tout le monde, sur la toile.

Evidemment, Padalecki a mal pris la nouvelle et a fait part de son sentiment sur Twitter. Mais les ex co-stars semblent avoir résolu leur problème. Padalecki et Ackles ont tweeté vendredi qu’ils « avaient eu une bonne conversation » et que tout allait bien maintenant.

« @JensenAckles et moi avons eu une excellente conversation, comme nous le faisons souvent, et les choses vont bien », a écrit Padalecki. « La série est au début du processus avec des kilomètres à parcourir. Nous avons parcouru beaucoup de routes ensemble, et parfois ces foutues routes ont des bosses. Les bosses ne nous arrêtent pas. Frères un jour, frères toujours. »

@JensenAckles and I had a great talk, as we do often, and things are good.

The show is early in the process with miles to go.

We’ve travelled a lot of roads together, and sometimes those damn roads have bumps.

Bumps don’t stop us.

Once brothers, always brothers. #spnfamily — Jared Padalecki (@jarpad) June 25, 2021

Ackles a répondu à ce tweet, ajoutant : « Je t’aime @jarpad … Ces discussions me manque. J’ai oublié combien de temps nous avions l’habitude de nous voir en face. Et ça me manque aussi. Je sais que tu es occupé … comme moi, mais tu es toujours mon frère. Tu me manques, mon pote. »

De son côté, Misha Collins s’est incrusté dans la conversation en disant à ses amis qu’ils lui manquaient et qu’il les aimait.

Love and miss you both. — Misha Collins (@mishacollins) June 25, 2021

Quand la série a été annoncée, Collins a aussi tweeté qu’il aimerait faire partie du projet. « On dirait que cette série bénéficierait d’un personnage d’ange portant un trench qui voyage dans le temps », a tweeté Collins. « Je dis ça comme ça… »

Seems like this show would benefit from a time-traveling angel-in-a-trenchcoat character. Just saying… https://t.co/gb8oxBQZiM — Misha Collins (@mishacollins) June 25, 2021

La CW développe une nouvelle série sur les parents de Sam et Dean intitulée The Winchesters. Produite par Ackles et sa femme partenaire de production, la série potentielle explorerait comment John et Mary – qui ont été joués par Jeffrey Dean Morgan et Samantha Smith dans Supernatural – se sont rencontrés et « ont tout mis en jeu non seulement pour sauver leur amour, mais le monde entier. »

Le projet a un accord de développement de script et sera écrit et produit par l’ancien co-producteur exécutif de Supernatural Robbie Thompson. Si The Winchesters va de l’avant, ce serait la première tentative réussie de la chaine de franchiser la série emblématique après deux spin-offs ratés, Supernatural : Bloodlines et Wayward Sisters.

Crédit ©CW