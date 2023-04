House of the Dragon : 4 nouveaux visages aux casting de personnages clé pour la saison 2

Quatre nouvelles têtes au casting de personnages clé dans la saison 2 de House of the Dragon

Alors que la série House of dragon devrait entamer son tournage, on apprend aujourd’hui l’identité des nouveaux visages et personnages qui rejoignent sa saison 2.

Parmi ces annonces, on commence par l’actrice Gayle Rankin, que l’on a pu voir dans the Greatest Showman et Glow sur Netflix, rejoint donc la saison 2 de House of the Dragon, pour incarner une guérisseuse et magicienne aux visions étranges. Elle est installée malgré elle comme servante à Harrenhal. Son rôle devrait être clé dans l’avancée de l’intrigue.

Abubakar Salim, l’androïde charismatique de la série Raised by Wolves rejoint aussi le casting de la série pour incarner un bâtard du clan Velaryon avant d’être reconnu légitime du nom de Alyn de Carène. Un personnage important que les lecteurs reconnaitront pour son rôle clé dans la Danse des dragons.

Gayle Rankin, Abubakar Salim, Freddie Fox, Simon Russel Beale

Ser Gwayne Hightower, le petit frère d’Alicent Hightower, sera incarné par Freddie Fox dans la saison 2 de House of the Dragon. Au cours de la guerre civile appelée Danse des Dragons, il sera la figure guerrière du clan Hightower.

Simon Russell Beale que l’on a pu voir dans Thor Love ans thunder en Dyonisos, sera Lord d’Harrenhal, Ser Simon Strong, oncle de Larys et grand allié des Hightowers.

La saison 2 de House of the Dragon devrait mettre du temps à arriver sur nos écrans, puisqu’elle est prévue pour 2024. Si l’on peut penser que la saison 2 devrait mettre les pièces en place avant la grande guerre surnommée la danse des dragons, dont on a souvent entendu parler dans la série Game of Thrones, on sait que House of the Dragon ne devrait pas dépasser les 4 saisons.

Le producteur exécutif et showrunner Ryan Condal, (en collaboration avec l’auteur / producteur exécutif George R.R. Martin), a pris du recul alors que la saison 2 était en cours d’écriture pour prendre une vue d’ensemble de la série afin de mettre en place l’arc narratif global, y compris comment diviser les histoires d’une saison à l’autre et comment inclure les différentes batailles.

Enfin, en ce qui concerne la saison 3 de House of the Dragon, elle serait en cours d’être tracée et pourrait recevoir le feu vert incessamment sous peu.

La saison 1 de House of the Dragon est à voir sur le pass Warner disponible à l’abonnement sur la plate-forme Prime Video.

source : Ew / images : droits réservés / HBO