Thor 4, Doctor Strange 2, Spider-Man 3, Spider-Man New Generation 2, Uncharted : Nouvelles dates de sortie

Il y a encore des changements dans le monde des sorties cinéma depuis que l’industrie est à l’arrêt durant cette pandémie de coronavirus. Alors que le film Thor Love and Thunder venait tout juste de changer de date de sortie, le film change à nouveau. C’est une légère bonne nouvelle puisqu’il sortira une semaine plus tôt, le 11 février 2022 au lieu du 18 février 2022. Cela reste tout de même 3 mois plus tard que sa date initiale en novembre 2021.

Toujours dans le monde Marvel mais du côté de Sony, les studios repoussent la sortie de Spider-Man 3. Le film, pour le moment sans titre, avec Tom Holland sortira finalement le 5 novembre 2021 et prend la place de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ce film là est désormais prévu pour le 25 mars 2022.

Mais ce n’est pas tout, Sony a aussi changé la date de Spider-Man New Generation 2. Le film d’animation avec les différentes versions de Spider-Man sortira finalement en octobre 2022 au lieu du mois d’avril 2022.

Pour finir, un autre film avec Tom Holland change de date pour le meilleur puisque le film Uncharted est avancé de quelques mois. L’adaptation du jeu vidéo, qui a traversé pas mal de turbulences, sortira le 16 juillet 2021 au lieu de sa sortie initialement prévue en octobre de la même année.

Alors que Spider-Man 3 devait commencer sa production cet été, le film commencera plus tard, ce qui laisse à Tom Holland le temps de tourner Uncharted.

