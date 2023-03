You : La saison 5 sera la dernière

Netflix annonce une cinquième et dernière saison pour la série You avec Penn Badgley.

Joe Goldberg va dire « Hello, you » une dernière fois. Ce vendredi, Netflix a annoncé que la série You est renouvelée pour une saison 5 finale. Cette dernière saison verra également un changement de showrunner puisque Sara Gamble qui a développé la série depuis le début, prend du recul et laisse sa place aux producteurs exécutifs Michael Foley et Justin W. Lo.

« Alors que je prends du recul par rapport à la gérance quotidienne pour me concentrer sur de nouveaux projets, je suis extrêmement reconnaissante envers le co-créateur et génie polyvalent Greg Berlanti, Caroline Kepnes, mes amis de Berlanti Productions et Alloy Entertainment, et nos fidèles partenaires chez Warner Bros et Netflix », a déclaré Gamble dans un communiqué.

Elle ajoute : « Je me sens chanceuse d’avoir travaillé avec un artiste aussi doué et attentionné que Penn Badgely. Je suis fière de ce que nous avons tous accompli et je me sens privilégiée de passer le flambeau. Je suis ravie de regarder et de soutenir l’équipe de « You » alors qu’ils amènent le voyage de Joe Goldberg à sa conclusion délicieusement tordue. »

You a commencé en 2018 de manière assez confidentielle sur la chaine américaine Lifetime avant d’être annulée après la saison 1, n’ayant pas rencontré son public. Cependant, quand Netflix proposé la série sur sa plateforme en décembre 2018, elle a commencé à attiser la curiosité du public qui n’en avait pas entendu parler avant. You est devenu un énorme succès et Netflix a rapidement ressuscité la série qui est depuis un succès mondial sur le streamer.

La seconde partie de la saison 4 a été mise en ligne le 9 mars dernier.

En attend de voir si Joe finira par payer pour ses crimes, les quatre premières saisons de You sont disponibles sur Netflix.

Crédit ©Netflix