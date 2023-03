You saison 4 : Gros twist hallucinant dans la partie 2 (spoilers)

La seconde partie de la saison 4 de You offre un gros twist qui installe un sentiment de trahison chez le téléspectateur. Spoilers.

On retire presque tout ce qu’on a dit pour la partie 1 de la saison 4 de You. Joe n’a absolument pas changé et reste le même tueur psychopathe qu’on a rencontré dans la saison 1. Il n’y a clairement pas de rédemption possible pour lui et le public peut se sentir trahi par ce retournement de situation. Les scénaristes ont complètement manipulé le public en le déroutant et en lui faisant croire que Joe avait changé, mais nous sommes en réalité en plein dans sa délusion.

Pour cette seconde partie de saison, on s’attendait à voir une confrontation épique entre Joe et Rhys Montrose auteur et politicien ambitieux, celui qu’on pensait être le « Tueur des Nantis », mais il n’en est rien, Rhys est innocent et n’est que le produit de l’esprit malade de Joe.

Si Rhys est une vraie personne il n’a jamais rencontré Joe, ils ne se connaissent pas et Joe a projeté tous ses démons sur une personne totalement innocente. Oh et Joe a aussi kidnappé Marianne et l’a enfermée dans une cage, chose qu’il réalise une fois qu’il a tué le vrai Rhys.

Joe le psycho

La saison 4 avait commencé comme un « whodunnit » intéressant et renversait la situation en faisant croire au public que cette fois-ci, Joe était innocent et qu’il faisait fasse à un tueur à sa hauteur. Comme dit plus haut, il y a comme un sentiment de trahison, mais clairement, la série nous dit ici qu’il ne faut jamais se fier à Joe. C’est sa nature, c’est un tueur, il n’a jamais été autre chose et la rédemption n’a jamais été une possibilité.

L’épisode 8 révèle que Joe est le tueur depuis le début et ce dernier réalise aussi qu’il est vraiment un psychopathe, finissant par s’assumer même si un moment donné, il tente de se suicider. Évidemment, il rate son coup et comme à chaque saison, il s’en sort une fois de plus laissant d’autres payer pour ses crimes. Il n’y a pas d’évolution dans le bon sens pour Joe, il est encore pire qu’avant. Les scénaristes tentent de nous dire qu’un tueur comme Joe ne changera jamais et n’a jamais eu que de mauvaises intentions.

Ce qui est dommage avec You, c’est que quand on y regarde de plus près, il y avait un véritable potentiel de satire sur les riches et leur façon de voir le monde et traiter les autres. Malheureusement, on se retrouve avec une série qui critique les choses en surface avec un casting inconsistant (encore plus dans la saison 3) et qui offre un twist à la fois risible et agaçant. La saison est aussi remplie de personnages insupportables qu’on oubliera très vite, qu’ils soient morts ou non.

Un beau bordel

Le pire dans tout ça, c’est que You est tellement additif, qu’on finit par se laisser avoir. C’est tellement mauvais que c’est du génie. En fin de compte, la série réussit a captiver le public parce que ses défauts sont aussi sa force. C’est un bordel sans nom et à ce stade, soit on adhère sans se soucier des incohérences, soit on abandonne.

Le dernier épisode s’avère être à la fois le meilleur et le pire, avec une série d’intrigues se terminant soit hors écran ou avec des rebondissements qui n’ont ni queue ni tête. Une fois de plus, Joe joue de ses privilèges et s’en tire en vie, sans passer par la casse prison et repart avec « la femme de ses rêves » qui est plus riche et plus puissante que jamais. Dans ce cas là, il s’agit de Kate et franchement, on a du mal à comprendre ce couple. Il arrive même à reprendre sa véritable identité publiquement ce qui est un véritable coup de poing aux visages de toutes ses victimes.

Il y a des indices sur ce que l’avenir pourrait réserver avec une retour à New York (la saison 5 n’a pas été annoncée, mais compte tenu de la popularité de la série, elle semble quasi assurée) mais à ce stade, la série est allée tellement loin qu’on se fiche de la logique. Cependant, il serait peut-être temps de s’arrêter là.

La saison 4 de You est disponible sur Netflix.

