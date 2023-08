Riverdale saison 7 : Bye Bye… Comment se termine la série ? (Spoilers)

Riverdale, c’est fini. Voici comment se termine la série après 7 saisons d’histoires complètement dingues. Spoilers.

Après 7 saisons d’histoires complètement folles, le temps est venu de dire au revoir à Riverdale. En effet, la série de la CW (disponible en France sur Netflix) a pris fin aujourd’hui dans un final qui donne à Betty la chance de revisiter son passé. Mais avait de plonger dans ce final, un petit rappel de ce qu’il s’est précédemment passé.

Durant toute la dernière saison, après le crash de la comète, les personnages étaient coincés dans les années 50 ne se souvenant pas de leur vie du futur. Ils ont alors vécu leur vis comme des adolescents en 1955. Hors antenne, l’ange Tabitha a travaillé dur afin de rétablir la chronologie et les ramener dans le présent. Cependant, si la timeline est rétablie, on a appris dans l’avant dernier épisode qu’il était impossible pour le groupe de se déplacer à nouveau dans le temps et revenir en 2023. Ils sont donc condamnés à vivre dans le passé mais ils récupèrent leurs souvenirs de leur vie d’avant.

Cela nous mène dans le final (de 50 minutes) qui voit Betty, âgée de 86 ans, avoir la chance de revenir durant une journée lors de sa dernière année de lycée, une journée qu’elle avait initialement manqué parce qu’elle souffrait des oreillons. Le jour en question ? La journée de signature de l’almanach ! Et sa chance de dire adieu aux gens (et à la ville) qu’elle a tant aimé.

Alors qui est mort ? Qui termine avec qui ? Qu’est-il arrivé aux parents ? Et surtout quid du quatuor principal Betty, Archie, Veronica et Jughead ? Les réponses ci-dessous !

Qui est mort ?

En résumé, tout le monde est mort. À 86 ans, Betty (Lili Reinhart) est la dernière survivante de sa classe de lycée. L’épisode démarre alors qu’elle lit la nécrologie de Jughead (Cole Sprouse). Ainsi, au cours de l’épisode, nous apprenons ce qui s’est passé tout au long de la vie de tous les autres personnages.

– Sa soeur Polly (Tiera Skovbye), qui a eu ses jumeaux et a mené une vie heureuse avec sa famille.

– Fangs (Drew Ray Tanner), qui a épousé Midge (Emilija Baranac), est devenu un musicien de renom et s’est lancé dans une tournée estivale. Cependant, quatre semaines après le début de cette tournée, son bus s’est écrasé dans les montagnes Rocheuses, laissant Midge veuve à 28 ans, élever seule leur fille.

– Clay (Karl Walcott) est allé à Columbia, tandis que Kevin (Casey Cott) a fréquenté NYU. Le couple a alors vécu heureux ensemble à Harlem. Clay est devenu professeur à Columbia tandis que Kevin a fondé une compagnie de théâtre off-Broadway. Kevin est décédé à 82 ans et Clay est décédé quelques semaines plus tard sur un banc de Central Park.

– Toni (Vanessa Morgan) et Cheryl (Madelaine Petsch) ont déménagé vers l’ouest et se sont installées à Oakland Hills, où elles ont vécu en tant qu’artistes et activistes. Cheryl fut aussi une peintre à succès. Elles ont eu un fils nommé Dale (comme dans… Riverdale). Elles sont décédées paisiblement.

– Reggie (Charles Melton) a joué au basket-ball à Kansas State avant de jouer dans la NBA pour les Lakers. Il a ensuite été entraîneur à Riverdale High et a eu deux fils, dont l’un dirige toujours Mantle Motors.

– Pour finir, il est révélé que Julian (Nicholas Barasch) s’est enrôlé dans l’armée et est mort au Vietnam,.

Qu’advient-il des parents/figures parentales ?

– Nana Rose (Barbara Wallace) s’est réincarnée plusieurs fois… naturellement.

– Pop Tate (Alvin Sanders) est mort dans son sommeil au début de leur dernière année de lycée.

– Frank Andrews (Ryan Robbins) et Tom Keller (Martin Cummins) ont été assassinés par un prostitué nommé Chic (ce nom vous dit quelque chose, n’est-pas ?) qu’ils ont sollicités une nuit.

– Mme Andrews (Molly Ringwald) a acheté un magasin de vêtements puis est tombée amoureuse d’une femme nommée Brooke. Elles sont restées ensemble pour toujours.

– Alice (Mädchen Amick) qui a finalement divorcé de Hal (Lochlyn Munro), est devenue hôtesse de l’air et a fait atterrir un avion en toute sécurité lorsque son pilote a eu une crise cardiaque. Elle a ensuite rencontré un passager sur ce vol qu’elle a épousé et qui lui a fait découvrir le monde.

Quid du quatuor principal ? Qui finit avec qui ?

Pour faire court, aucun des quatre personnages principaux ne finit ensemble. La série révèle que durant la dernière année de lycée, Betty, Archie, Veronica et Jughead furent dans une relation polyamoureuse tous les quatre ensemble, mais chacun a fait sa vie à part après.

– Après le lycée, Veronica (Camila Mendes) est retournée à Los Angeles, où elle est devenue une productrice de cinéma à succès. Elle a remporté deux Oscars ! Et quand elle est décédée, elle a été enterrée au cimetière Hollywood Forever. Betty a assisté à quelques-unes de ses premières, mais aurait aimé qu’elles restent en contact.

– Archie (KJ Apa) est également allé vers l’ouest pour construire les autoroutes, avec l’intention de revenir chez lui. Mais au lieu de cela, il est resté en Californie, où il a rencontré quelqu’un, s’est installé et a fondé une famille. Il est devenu ouvrier du bâtiment professionnel et écrivain amateur. À sa mort, il a été enterré à Riverdale à côté de son père. (Betty et Archie partagent un dernier baiser avant de se séparer.)

– Jughead a déménagé à New York, où il a lancé avec succès Madhouse Magazine. Il ne s’est jamais marié, une chose qu’il semble avoir regretté.

– Betty a fait de même, en déménageant à New York et en lançant She Says Magazine, la « source incontournable pour les causes féministes et progressistes ». Elle ne s’est jamais mariée, mais contrairement à Jug, elle ne le regrette pas. Elle a cependant adopté une fille, nommée Carla et elle a maintenant une petite-fille, nommée Alice (comme son arrière grand-mère). C’est Alice qui ramène la Betty âgée à Riverdale, où elle dit fait ses adieux puis meurt sur la banquette arrière de la voiture alors qu’elle entre dans le parking de Pop’s.

La scène finale

Une fois Betty décédée, nous revenons à l’adolescente Betty, maintenant dans l’Au-Delà, alors qu’elle entre chez Pop’s et voit tous ses amis qui l’accueillent chaleureusement. Alors qu’elle rejoint Veronica, Jughead et Archie dans pour un milkshake à la fraise, nous nous dirigeons vers l’extérieur, où le narrateur Jughead dit :

« Laissons-les ici. Où ils seront à jamais lycéens. Auront à jamais 17 ans. Toujours autour d’un burger ou un milkshake. Toujours entre deux bals. A parler des cours, du match, de qui sort avec qui, des devoirs, du dernier film au Babylonium. Tous ces moments qui façonnent une vie. C’est là qu’ils…que nous avons toujours été, dans ce diner, dans cette ville. Dans le Doux au-delà. Alors, si par une nuit tranquille vous voyez ce néon, au terme d’un long voyage, celui qu’on doit tous entreprendre, arrêtez-vous. Entrez, asseyez-vous. Vous ne trouverez que des amis. Riverdale vous accueillera à bras ouverts. En attendant, bonne nuit. »

La fin.

Crédit ©CW