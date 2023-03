Riverdale saison 7 : « Bienvenue » dans les années 50 (spoilers)

Découvrez ce qui se passe dans le premier épisode de la dernière saison de Riverdale alors que les personnages sont projetés dans le passé. Spoilers et promo.

Riverdale est de retour pour sa septième et dernière saison sur la CW (et Netflix en France) et si vous vous rappeler, la bande s’est retrouvée projetée dans le passé à la fin de la saison précédente quand la comète a frappé la ville. Et dans le premier épisode de la saison 7, ils se retrouvent en 1955, alors que Jughead est le seul à se souvenir de ce qui s’est passé avec la météorite.

Lui et ses amis sont de nouveau en première au lycée (malgré le fait qu’ils ont tous l’air d’avoir 30 ans), et les choses deviennent encore plus étranges : Betty sort avec Kevin, le frère de Cheryl est vivant mais s’appelle Julian, pas Jason ; Veronica est une star fraichement arrivée d’Hollywood ; Archie reste le « Monsieur Muscle » de la bande et Reggie est introuvable.

Une histoire vraie bouleversante

La série touche aussi à un sujet très important, un véritable événement horrible qui s’est produit à l’époque, le meurtre du jeune Emmett Till, un adolescent noir de 14 ans assassiné pour avoir soit disant siffler une femme blanche. Dans l’épisode, Toni et Tabitha viennent de rentrer du Mississippi où les assassins d’Emmett Till ont été rapidement acquittés – et lorsque Jughead tente d’offrir son soutien, Tabitha se souvient à peine de son nom.

Toni écrit une histoire sur le procès d’Emmett Till pour le journal de l’école et Betty aime son article, mais le directeur du lycée refuse de le publier. Le psychiatre de l’école dit que c’est trop violent pour que les élèves le lisent, et d’ailleurs, « ce genre de choses n’arrivent pas à Riverdale ». Les parents de Betty n’en parleront pas non plus aux informations locales de peur de perdre leur grand sponsor, qui est l’entreprise de sirop d’érable de la famille Blossom. Betty est frustrée que personne ne semble s’en soucier – et Jughead est frustré d’apprendre que la comète Bailey ne reviendra pas avant deux ans.

Il essaie de trouver un moyen de rafraîchir la mémoire de tout le monde et se souvient de la capsule temporelle qu’ils ont enterrée lorsqu’ils ont obtenu leur diplôme. Elle est toujours là, il la déterre et quelqu’un le regarde aussi dans l’ombre. Jughead demande à ses amis de regarder ce qu’il y a à l’intérieur mais son bonnet en tricot manque et annonce la nouvelle : ils viennent tous de 67 ans dans le futur. Quand il essaie de leur expliquer les smartphones et Internet, ils le regardent comme s’il était fou et Archie le prend à part pour tenter de le raison et lui dit que « la vie est belle maintenant, alors pourquoi gâcher les choses ? »

Plus tard, après vu les horribles photos de la mort d’Emmett Till, Betty est déterminée à faire connaître son histoire, alors elle convainc Cheryl de laisser Toni lire un poème de Langston Hughes sur le meurtre lors des annonces du matin. C’est un poème puissant, et les élèves sont clairement touchés. Le poème ouvre un dialogue en classe sur le meurtre de cet adolescent innocent et ce qu’ils peuvent faire pour aider. Tabitha décide de rejoindre ses parents et la mère d’Emmett Till dans une tournée nationale pour plaider en faveur du changement.

Pencher. Vers. Justice

A la fin, Jughead est chez Pop’s lorsqu’il est rejoint par Tabitha – mais ce n’est pas la Tabitha des années 1950; c’est l’ange gardien Tabitha ! Elle se souvient de tout sur l’avenir et dit à Jughead qu’elle aime toujours, mais ils ne peuvent pas encore rentrer chez eux. La comète s’est bien crashée et a provoqué « un événement du niveau de l’extinction », alors elle a utilisé ses pouvoirs pour envoyer tout le monde dans un endroit sûr pendant qu’elle travaille pour changer l’avenir.

Cependant, cela prendra un certain temps et puisqu’elle ne veut pas que Jughead soit torturé par ses connaissances ou qu’il gâche les délais, elle veut lui faire oublier tout ce qui concerne l’avenir et repartir à neuf. Il ne veut pas l’oublier, mais il convient que c’est pour le mieux et ils partagent un dernier baiser ensemble avant que sa mémoire ne soit effacée. Alors qu’il sent ses souvenirs s’évaporer, il se précipite vers sa machine à écrire pour les conserver, mais il n’a que le temps d’écrire trois mot : « Pencher. Vers. Justice ». Et hop, son vieux bonnet en tricot réapparait !

La semaine prochaine, le sock hop de Riverdale High (une fête où les ados dansent en chaussettes, ne demandez pas pourquoi) approche à grands pas et Archie a pour objectif d’emmener Veronica au bal. De son côté, Betty est confuse lorsque Kevin ne semble pas intéressé à faire passer les choses au niveau supérieur avec elle. Ailleurs, Jughead vise Pep Comics et Toni tente de convaincre Cheryl de laisser Fangs jouer au sock hop.

Riverdale est disponible chaque mercredi sur Netflix.

