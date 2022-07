She-Hulk : Smart Hulk joue au maître et Daredevil aperçu dans le trailer !

Découvrez la bande annonce du Comic Con pour « She–Hulk : Avocate« dans laquelle Bruce /Smart Hulk joue au « Maitre Sensei » pour sa cousine.

A l’occasion du Comic Con toujours, Marvel a proposé une nouvelle bande annonce plus longue pour She Hulk.

Une bande annonce (a voir en fin d’article) qui confirme le ton léger, irrévérencieux et ludique de la série, ainsi que ses enjeux, notamment en dévoilant le méchant incarné Tim Roth et Jameela Jamil.

Une bande annonce qui semble montrer que Marvel a fait quelques efforts pour retoucher les effets spéciaux de Jennifer et de Bruce. Un Bruce en Professeur Hulk, loin de celui qu’on a pu voir dans Shang Chi, et sans attèle. Visiblement il a pu soigner son bras détruit par les pierres d’infinités.

Un Bruce facétieux et joueur avec sa cousine, pour qui il joue au maître pour l’aider à découvrir et maitriser ses pouvoirs et nouvelle force surhumaine. Et visiblement cette dernière se débrouille très bien, voire mieux que Hulk.

On peut aussi y apercevoir dans ce trailer le Billy Club, que l’on connait de Daredevil. De plus, en toute fin de bande annonce, on peut apercevoir ce qui semble être Daredevil en costume sur le toit avec Jennifer. Bien qu’on ne voit pas son visage, il est fort probable que ce soit bien lui.

Ce qui serait bien possible étant donné que Marvel vient d’annoncer la série Daredevil : Born Again pour Disney+ marquant le retour de Charlie Cox dans la peau du super-héros. De plus, Matt Murdoch a déjà été vu dans Spider-Man No Way Home. Sachant que Jennifer est une consoeur avocate, il serait logique et plausible que ce dernier fasse une apparition dans la série pour lui venir en aide.

Si She–Hulk : Avocate a reçu un accueil mitigé au premier trailer proposé en mai, il est possible que cette nouvelle bande annonce rassure certains. Un trailer qui montre aussi la participation de Benedict Wong – qui fait aussi des blagues – dans la série.

Dans la série Marvel Studios « She–Hulk : Avocate Jennifer Walters (Tatiana Maslany), une avocate spécialisée dans les affaires juridiques impliquant des super-héros, tente de naviguer entre sa vie d’avocate trentenaire célibataire et le hulk vert d’1,80 m doté de super pouvoirs qu’elle devient parfois. Cette série de neuf épisodes accueille un grand nombre de vétérans du MCU, dont Mark Ruffalo dans le rôle de S Hulk, Tim Roth dans celui d’Emil Blonsky/l’Abomination, et Benedict Wong dans celui de Wong. Au casting également Jameela Jamil, Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass et Renée Elise Goldsberry. Réalisé par Kat Coiro et Anu Valia, avec Jessica Gao comme scénariste en chef.

She–Hulk : Avocate à découvrir en exclusivité sur Disney+ à partir du 17 août 2022.

She-Hulk : Avocate, Trailer Comic Con de San Diego

Crédit photo : ©Marvel Studios/Disney