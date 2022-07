Daredevil Born Again : La nouvelle série fera partie de la phase 5 du MCU (Comic Con)

C’est officiel, la nouvelle série Daredevil avec Charlie Cox sera lancée durant la Phase 5 du MCU.

Alors qu’on pensait que Marvel garderait la majorité de ses annonces pour la D23 en septembre, le studio a été plutôt généreux avec les fans présents au Hall H du Comic Con de San Diego.

On savait déjà que Daredevil reviendrait pour une nouvelle série mais Marvel a enfin fait l’annonce officielle. Après avoir fait ses débuts dans le MCU dans Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox obtient sa propre série sur Disney+. Lors du panel Marvel Studios au San Diego Comic-Con, le patron du MCU, Kevin Feige, a annoncé que la série Daredevil: Born Again sera lancée dans le cadre de la Phase 5.

Le nouveau projet mettra à nouveau en vedette Charlie Cox, qui fait désormais entièrement partie de l’univers cinématographique Marvel, et fera ses débuts au printemps 2024. Cette série comportera 18 épisodes, ce qui est rare pour les séries Marvel Disney+, qui jusqu’à présent, étaient entre 6 et 9 épisodes.

Daredevil: Born Again, an 18-episode Daredevil series starring Charlie Cox, will being streaming Spring 2024. #SDCC pic.twitter.com/wmbj2dXCnj — IGN (@IGN) July 24, 2022

Daredevil : Born Again fera partie de la phase 5, qui débutera avec Ant-Man et la Guêpe : Quantamania et se poursuivra jusqu’à Thunderbolts. Parmi les autres titres de cette phase, on compte aussi les séries Ironheart, Agatha Coven of Chaos ou encore le film Les Gardiens de la Galaxie 3.

Daredevil a été un ajout très demandé au MCU à la suite de l’annulation de la série sur Netflix. Les fans ont été ravis de voir leur souhait réalisé lorsque Charlie Cox a fait une apparition dans Spider-Man: No Way Home, où il représentait Peter Parker. Et bien sûr, il y a eu la présence de Vincent D’Onofrio qui a repris son rôle du Caïd dans Hawkeye.

Pour finir, dans le trailer de She-Hulk, dévoilé durant le panel, on peut apercevoir un personnage qui ressemble grandement à Daredevil, mais est-ce bien lui ? On s’attend également à ce qu’il pointe le bout de son nez dans la série Echo et qu’il fasse aussi une apparition (vocale) dans la série animée Spider-Man Freshman Year, avant de revenir dans sa propre série.

Rendez-vous au printemps 2024 pour Daredevil Born Again.

