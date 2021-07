Charmed saison 3 : Voici comment Macy quitte la série (Spoilers)

Découvrez comment Madeleine Mantock, alias Macy, quitte la série Charmed après 3 saisons. Spoilers.

Il y a quelques jours, nous apprenions le départ de Madeleine Mantock de la série Charmed. Après 3 ans, l’actrice a décidé de quitter la série et sa dernière heure est arrivée ce vendredi 23 juillet durant le final de la saison 3. Et ce fut un départ très émouvant pour l’ainée du trio qui laisse ainsi ses sœurs et Henry derrière elle.

L’épisode a commencé avec Macy s’embarquant dans une mission « facile » pour récupérer un champignon surnaturel capable de vaincre le Whispering Evil. Mais les choses ont pris une tournure tragique lorsque Macy est devenue la nouvelle hôte du grand méchant de la saison, l’incitant à avaler le champignon et à arrêter la force obscure de l’intérieur – un mouvement impulsif qui l’a laissée à l’article de la mort.

Dans une tentative de retarder la mort de Macy, Mel et Maggie ont utilisé un sort que Josefina a ajouté au Livre des Ombres, envoyant les trois sœurs dans un voyage onirique à travers le subconscient de Macy, qui lui a permis de vivre tous les événements majeurs de sa vie qu’elle aurait aimé vivre avec ses sœurs.

Les téléspectateurs ont également pu assister au mariage aigre-doux de Macy et Harry, ainsi qu’un aperçu de ce que serait leur vie en tant que parents d’un nouveau-né. Mel et Maggie ont essayé de rester positives tout au long de l’épreuve, mais la présence constante de la Gardienne a commencé à les inquiéter fortement.

Harry retrouve ses pouvoirs

Pendant ce temps, Harry pense que le seul moyen de sauver Macy était qu’il retrouve ses pouvoirs d’Etre de Lumière afin de la guérir. Celeste a accepté à contrecœur de l’aider, accompagnée par un Jordan encore plus réticent, qui n’était pas vraiment ravi de mettre fin à la vie mortelle de Harry.

Harry a essayé de guérir Macy après avoir retrouvé ses pouvoirs, mais comme elle l’a expliqué, il n’y a rien que lui ou quelqu’un d’autre puisse faire pour empêcher sa mort, qui était le résultat de la mort du Whispering Evil en elle. Ainsi, lui et les Charmed Ones ont été forcés de regarder, impuissants, l’esprit de Macy rejoindre l’arbre dans le centre de commandement. Macy est morte.

A la fin, la Gardienne a révélé dans les derniers instants de l’épisode, qu’il y en avait une autre, une autre sœur se trouve dans la nature, ce qui n’est pas s surprenant. On a affaire à la même histoire qui se répète, comme avec la série originale quand Prue (Shannen Doherty) est morte. La question est de savoir si ce n’est pas trop répétitif, parce que Macy était déjà une sœur cachée. Sérieusement, combien d’enfants secrets a eu Marisol ?

Dans le reste de l’épisode, il semble bien que Jordan soit devenu un Être de Lumière. Sans le savoir, il a guéri une blessure à la main de Maggie. Il a probablement obtenu ses pouvoirs quand Celeste a surchargé le défibrillateur pour sauver Harry.

Charmed est diffusée en France sur SyFy. La série revient à la mi-saison sur la CW.

Crédit ©CW