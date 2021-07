Charmed : Madeleine Mantock quitte la série après 3 saisons comme Shannen Doherty

L’histoire se répète, après seulement trois saisons, la série Charmed perd une sœur. Madeleine Mantock quitte la série.

Comme à l’époque avec Shannen Doherty, la série Charmed perd sa sœur ainée. Hier, il a été annoncé que Madeleine Mantock, qui joue Macy, la sœur ainée aux pouvoirs télékinésiques, quittait la série après trois saisons. Cette annonce est un choc que personne n’avait vu venir, comme à l’époque avec Doherty. Clairement, l’histoire se répète.

Madeleine Mantock, qui joue l’une des trois sœurs sorcières du reboot de Charmed, quittera ainsi la série après le final de la saison 3. L’actrice a qualifié cela de « décision difficile » dans un communiqué publié lundi.

« Jouer Macy dans Charmed au cours des trois dernières saisons a été un immense privilège et j’ai tellement aimé travailler avec nos fantastiques producteurs, créatifs, acteurs.trices et équipe », a déclaré Mantock. « Je suis incroyablement reconnaissante envers The CW et CBS Studios pour le temps que j’ai passé dans la série et pour avoir été un soutien brillant dans ma décision difficile de partir. Un grand merci à nos fans qui peuvent s’attendre à ce que je sais être, une spectaculaire quatrième saison. »

L’histoire se répète

Ce n’est pas seulement une grande surprise étant donné que Mantock est l’une des stars principales de Charmed avec Sarah Jeffery et Melonie Diaz, mais ce scénario s’est déjà produit avec la série originale, juste dans des circonstances différentes.

Shannen Doherty a joué la sœur aînée télékinésique dans l’originale Charmed face à Holly Marie Combs et Alyssa Milano. Le final de la saison 3 a tué le personnage de Doherty, Prue, au milieu de rumeurs de tension sur le tournage avec Milano. Rose McGowan a ensuite été choisie comme nouvelle demi-soeur secrète Paige en remplacement au cours des saisons suivantes. Mantock, par coïncidence, joue également la sœur aînée télékinésique dans le nouveau Charmed.

Alors comment quittera-t-elle la série et qui la remplacera pour le Pouvoir des Trois ? Ça reste à voir. Les détails sur l’explication de l’absence de Macy sont inconnus, mais les showrunners Liz Kruger et Craig Shapiro disent que « la porte est toujours ouverte pour une visite de retour de Macy… d’une manière ou d’une autre ».

« Nous ne remercierons jamais assez Madeleine pour son travail incroyable et inspirant sur Charmed », ont-ils déclaré dans un communiqué commun. « Elle nous manquera autant que les fans, mais nous respectons également sa décision de passer à autre chose. C’est une période difficile dans le monde, et chacun doit suivre son cœur. »

Le final de la saison 3 de Charmed sera diffusé ce vendredi sur The CW. La série fera ensuite son retour à la mi-saison.

En France, Charmed est diffusée le jeudi sur SyFy.

Source : TVLine / Crédit ©CW/Getty Images