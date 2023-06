Secret Invasion : Combien de temps Nick Fury est-il resté absent et où était-il ?

Le premier épisode de la série Marvel Secret Invasion révèle combien de temps Nick Fury est resté absent et confirme où il se trouvait. Spoilers.

Cette semaine, Disney+ a lancé la série Marvel Secret Invasion, avec Nick Fury comme personnage principal. Le premier épisode a révélé depuis combien de temps le vrai Nick Fury (Samuel L. Jackson) est parti de la Terre dans le MCU et a également été le terrain d’un gros twist (attention lien spoiler).

Souvenez-vous, à la toute fin de Spider-Man : Far From Home, il est révélé que l’ancien directeur du S.H.I.E.L.D., que l’on a suivi tout au long du film, était en fait le métamorphe Skrull Talos (Ben Mendelsohn), l’allié de Fury vu pour la première fois dans Capitaine Marvel. Il a été confirmé que le vrai Fury était en réalité dans l’espace. Maintenant qu’il est de retour sur Terre dans cette nouvelle série MCU, la durée de son absence a été précisée.

Dans Secret Invasion, Fury est revenu pour faire face à un complot majeur menaçant l’ensemble de la race humaine. Il découvre qu’il y a des Skrulls des deux côtés de ce nouveau conflit et qu’ils sont sur le point de prendre le contrôle sur la Terre. Cependant, il a également été révélé que Fury avait entrepris une toute nouvelle mission après les événements de Avengers: Endgame et le Blip, expliquant sa longue période d’absence et pourquoi Talos s’était fait passer pour lui sur Terre.

Comme l’ont confirmé Talos et Maria Hill (Cobie Smulders) dans l’épisode 1 de Secret Invasion, le Blip a eu un impact profond sur Fury qui a disparu pendant 5 ans. Talos et Maria Hill pensent tous les deux que Fury n’a plus jamais été le même après Thanos. Après avoir été averti plus d’une fois qu’il n’était pas prêt pour le combat à venir après avoir passé tant de temps hors de la Terre, Nick Fury a néanmoins choisi de gérer l’invasion des Skrulls.

Il est révélé que Fury a quitté la Terre peu de temps après les événements de Avengers : Endgame, ce qui signifie qu’il est parti depuis environ 2 ans. Ce film s’est déroulé en 2023 et Fury a été vu au lendemain de la bataille lors des funérailles de Tony Stark. Gardant cela à l’esprit, le super espion a probablement quitté la Terre peu de temps après, Talos remplaçant Fury comme on le voit dans Spider-Man: Far From Home.

Il a été confirmé que Secret Invasion était le projet le plus récent de la chronologie du MCU, ce qui signifie que cette nouvelle série se déroule soit en 2025, soit au début de 2026. Notez que le précédent film MCU Gardiens de la Galaxie Vol. 3 se déroule en 2025.

Pendant ses 2 ans d’absence de la Terre, Nick Fury a travaillé à la construction de S.A.B.E.R, le « plus grand système de défense aérospatiale de l’histoire de l’humanité », une réponse très logique suite à la menace extraterrestre massive qu’était Thanos. Cependant, la menace présente et secrète des Skrulls a pris la priorité, d’où le retour de Fury sur Terre dans Secret Invasion.

Cela étant dit, Fury et son avenir avec S.A.B.E.R ont déjà été confirmés grâce à la première bande-annonce de The Marvels, à moins que ce ne soit encore Talos qui se fait à nouveau passer pour Fury !

Secret Invasion, c’est chaque mercredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+/Marvel