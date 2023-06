Secret Invasion : Twist majeur dans le premier épisode ! (Spoilers)

Retour sur le twist majeur et choquant dans le premier épisode de Secret Invasion. Spoilers.

La nouvelle série de Marvel vient de prouver que personne n’est à l’abri dans le MCU. Secret Invasion, qui a démarré ce mercredi sur Disney+, n’était pas la réunion heureuse qu’on espérait entre Nick Fury (Samuel L. Jackson) et son bras droit de confiance Maria Hill (Cobie Smulders).

La sombre nouvelle série d’espionnage de Marvel a débuté sur un boom littéral alors que Fury et son alliée de longue date Maria Hill et leur ami Skrull Talos (Ben Mendelsohn) ne parviennent pas à arrêter le terroriste Skrull Gravik (Kingsley Ben-Adir) qui a bombardé une place de Moscou.

Aidé par la propre fille de Talos, G’iah (Emilia Clarke), Gravik déclenche non seulement plusieurs bombes dans une zone très peuplée, mais il se transforme également en Fury pour tirer et tuer Hill à bout portant. Le premier épisode se termine avec Hill mourant dans les bras de Fury au milieu du chaos explosif qui les entoure.

C’est une fin choquante et tragique pour ce qui semblait être le plus grand rôle de Hill dans l’univers cinématographique Marvel à ce jour. L’un des rares personnages de longue date restants dans le MCU, elle est apparue dans six films et trois séries télévisées depuis ses débuts dans Avengers en 2012, mais elle n’a jamais été un personnage principal dans aucun d’entre eux malgré l’importance du personnage dans le matériel source.

Le fait que Secret Invasion a été présentée comme une série tournant autour de Fury alors qu’il découvre une conspiration de plusieurs décennies des Skrulls infiltrant secrètement la planète, il semblait que Hill obtiendrait également son projecteur bien mérité, puisqu’elle est son bras droit. C’était d’ailleurs ce qui avait été dit par Smulders elle-même durant la promo de la série. Mais au lieu de cela, il semble que l’impact de Hill sur cette série se fera sentir à travers sa mort plutôt que tout ce qu’elle aurait pu accomplir dans la mission.

Il n’est pas difficile d’imaginer que Fury se sentira coupable pour le meurtre de Hill, surtout que Gravik portait littéralement son visage en la tuant, et Hill est morte en croyant que son propre ami l’avait tuée. « C’était vous », lui dit Hill alors qu’elle meurt. « Ce n’était pas moi« , répond Fury confus et choqué. Evidemment, les apparences sont trompeuses dans la série, ont attend donc la confirmation de sa mort.

De plus, la mission de Gravik est née de l’échec de Fury à tenir la promesse qu’il avait faite à tous les Skrulls à la fin de Capitaine Marvel – de leur trouver une nouvelle maison. Alors que Fury s’est caché pendant un séjour prolongé sur S.A.B.E.R., ayant apparemment renoncé à cette promesse vieille de 30 ans, Gravik dirige maintenant un groupe de rebelles Skrulls qui cherchent à se venger via des attaques terroristes mondiales.

Plusieurs personnages ont pointé le fait que Fury a changé depuis le blip, il n’est plus l’homme qu’il était, celui qui pouvait gérer une guerre comme celle qui est sur le point d’éclater. Il semble que la mort de Hill soit destinée à l’achever encore plus et qu’il pourrait ne pas s’en remettre. Va-t-il commencer à croire en ce récit, ou Fury vengera-t-il Hill et prouvera-t-il que tout le monde a tort en sauvant à nouveau la situation ?

Les cinq prochains épisodes de la série nous le diront.

Secret Invasion, c’est chaque mercredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+