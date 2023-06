Secret Invasion : Les Envahisseurs… à la Marvel !

Découvrez l’avis du Cerveau pour la dernière production Marvel : Secret Invasion, qui marque le retour de Samuel L Jackson en Nick Fury. Critique d’une série qui détonne avec les dernières itérations du MCU au cinéma et la télévision.

Ce mercredi, la nouvelle production originale des studios Marvel pour Disney+ arrive sur les écrans. Une série de 6 épisodes au casting de renom, pour une intrigue d’invasion et de SF plus humaine que super-héroïque.

Petits hommes verts métamorphes

Secret Invasion se déroule peu après les événements relatés dans Avengers : Endgame. Elle est aussi une référence aux évènements qui découlent du film autour de l’origine story de Captain Marvel avec les Skrulls.

Lorsqu’il apprend l’existence d’une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphes, Nick Fury rejoint ses alliés – parmi lesquels Everett Ross, Maria Hill et le Skrull Talos, qui s’est établi pacifiquement sur Terre – pour se lancer à leurs côtés dans une course contre la montre. Un seul but les anime : contrecarrer par tous les moyens cet envahissement imminent et sauver l’humanité.

Le retour de Nick

Ceux qui ont aimé Falcon and the Winter Soldier vont être ravi. Marvel renoue avec un ton plus sérieux en proposant le retour de Nick Fury à l’écran mais loin de ses Avengers. Un retour autour des thématiques effleurée dans Captain Marvel, mais de manière plus sérieuse, sur fond de conspiration et de conflits politiques.

Une intrigue plus noire avec un Nick Fury comme on ne l’a jamais vu, affecté par le BLIP. Un Nick Fury incertain, mais surtout, sans le statut qui le maintenait en position de force et de commandement.

Un Fury qui n’est d’ailleurs pas le seul grand héros de la série de six épisodes, comme on pourrait s’y attendre. Secret Invasion, c’est surtout une histoire d’invasion extra-terrestre, comme on a pu en voir dans d’autre séries, centrée sur les humains et non ceux dotés de pouvoirs.

Thriller noir

Plus thriller politique que série de super-héros, Secret Invasion propose une intrigue plus noire et plus terre à terre, entre enquête policière et réflexion sur des sujets qui sont au cœur de l’actualité : l’accueil de peuples migrants, les conditions de cet accueil, ainsi que les conséquences de l’ingérence de certains. Entre soupçons, manigances, calculs politiques ou terroristes, Secret Invasion propose quelque chose qu’on n’avait pas vu dans le MCU depuis longtemps.

Spy Kids

Une intrigue humaine, avec une pointe d’espionnage, portés par des personnages qui n’étaient jusque-là que secondaires. De Maria Hill, à Thalos, ou l’arrivée de l’énigmatique Sonya, agent du MI6 et amie de Fury, campée par Olivia Colman. L’actrice oscarisée crève l’écran et vole la vedette dans un personnage à la fois facétieux, mystérieux et dangereux comme on aime.

Emilia Clarke se démarque également pour son rôle de jeune femme perdue entre les aspirations de son peuple et la relation conflictuelle avec son père.

Renouveau plus adulte

Si depuis Wandavision, Marvel n’a pas réellement brillé avec ses séries, souvent sympathiques mais loin de réinventer leur modèle, Secret Invasion a le mérite d’être au-dessus de ce qu’on a pu voir ces derniers temps.

Plus sérieuse, plus noire, avec une réalisation simple d’Ali Selim, mais qui ne manque pas d’évoquer le cinéma d’espionnage, ou de grandes séries des années 70 comme les Envahisseurs, X-Files, ses deux premiers épisodes ne manquent pas de générer assez d’engagement chez le spectateur pour le maintenir dans l’intrigue et lui proposer des facettes inédites de personnages qu’on pensait connaitre.

Moins de Super-héros, plus de héros

En effet, l’un des grands intérêts de Secret invasion, est de proposer de découvrir un Nick Fury différent, plus émouvant et affecté par ce qu’il a vécu. Un Nick Fury moins bourru mais surtout plus humain, avec ses faiblesses et ses démons dans des rapports différents avec ses pairs.

L’autre point positif de la série se place dans la volonté de mettre de côté les super-héros iconiques de Marvel pour mettre en avant les humains, bien qu’on soit toujours dans le monde que nous connaissions bien, avec ce qu’il faut d’action et de violence, loin des effets spéciaux habituels de la firme.

Série Marvel plus classique

Plus héritière d’une forme d’écriture de série télé classique, avec ses intrigues de complot et autres conflits d’espionnage, son mystère et ses antagonistes aliens plus humains qu’on le pense, avec des enjeux bien définis, des séquences d’action aux chorégraphies de baston bien travaillées, des personnages nuancés, Secret Invasion a tout pour offrir un divertissement qui renouvelle le MCU, à l’heure où ce dernier devient monotone et attendu.

Si cette Secret Invasion n’est pas au niveau de violence ou psychologies des séries Marvel pour Netflix, à savoir Daredevil ou Jessica Jones, elle détonne vis-à-vis de ses consoeurs de la plateforme Disney pour sa noirceur et ses thématiques plus matures.

On apprécie fortement la volonté d’offrir autre chose après dix ans et 5 phases de films et séries plus grandiloquents les uns que les autres, pour un programme qui a toutes les bonnes qualités d’une série plus classique, avec une véritable histoire à raconter, au-delà de mettre en place les prochaines créations Marvel, comme beaucoup de ses congénères sur Disney+.

Le premier épisode de Secret Invasion est à découvrir sur Disney+ dès le 21 juin, avec un épisode mis en ligne par semaine par la suite.

crédit photos © Marvel / Disney Studios