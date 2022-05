Mission Impossible 7 : Un premier trailer et un titre révélés

Découvrez une première bande-annonce ainsi qu’un titre pour Mission Impossible 7.

Alors que Top Gun Maverick sort demain dans les salles, Paramount Pictures dévoile un premier teaser trailer pour Mission Impossible 7. Le film est officiellement intitulé Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1, confirmant ainsi que Mission Impossible 8 sera la partie 2 d’une plus grande histoire.

Dead Reckoning Partie 1 est le septième film de la série de thrillers d’espionnage, qui met en vedette Cruise dans le rôle d’Ethan Hunt, un agent spécial de l’Impossible Missions Force (IMF).

La bande-annonce montre le retour de plusieurs acteurs de la série Mission: Impossible, dont le fidèle de la franchise Ving Rhames, des ajouts plus récents Simon Pegg et Rebecca Ferguson et la star de Fallout Vanessa Kirby. De plus, la bande-annonce montre le retour d’Henry Czerny, qui est apparu dans le film Mission Impossible original de 1996 en tant que directeur du FMI Eugene Kittridge, montrant une rencontre tendue entre lui et Hunt.

Bien que la bande-annonce ne révèle pas grand-chose sur l’intrigue du film, elle donne un premier aperçu de plusieurs nouveaux acteurs de la franchise, dont Hayley Atwell en tant que nouveau personnage Grace et Esai Morales en tant que méchant principal du film. Plusieurs scènes d’action sont teasées, y compris une bataille de tireurs d’élite lors d’une tempête dans le désert, une bagarre dans une boîte de nuit et une poursuite au sommet d’un train en mouvement.

La bande-annonce se termine par Cruise, célèbre pour faire ses propres cascades dans la franchise, qui conduit une moto d’une falaise et saute en parachute dans les airs.

Réalisé par Christopher McQuarrie, Mission : Impossible 7 – Dead Reckoning Partie 1 sortira en salles en juillet 2023.

Mission Impossible 7 Dead Reckoning- Partie 1 – Bande-annonce VF

.

Mission Impossible 7 Dead Reckoning- Partie 1 – Bande-annonce VOST