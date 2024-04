Deadpool & Wolverine : Tous les personnages des précédents films X-Men confirmés

Deadpool & Wolverine ramène plusieurs mutants emblématiques de la franchise X-Men de 20th Century Fox.

La dernière bande-annonce de Deadpool & Wolverine suscite l’anticipation du prochain film qui introduira officiellement les mutants dans le Marvel Cinematic Universe. La suite de la saga Deadpool réunit Wade Wilson (Ryan Reynolds) et Wolverine (Hugh Jackman) alors qu’ils se lancent dans un voyage à travers le multivers.

Dans son prochain film, Deadpool plonge dans le multivers après avoir été recruté par la Time Variance Authority pour faire face à la menace croissante de Cassandra Nova (Emma Corrin). Wade se rend compte que cette nouvelle menace pourrait potentiellement lui faire perdre tous ceux qu’il aime, le conduisant à faire équipe avec son vieux copain Wolverine pour vaincre Nova et sauver le multivers.

Bien qu’il ne soit pas clair exactement comment Deadpool sera pris en compte dans le MCU à l’avenir, son personnage pourrait jouer un rôle déterminant dans la saga Multiverse, étant l’un des rares personnages principaux de celle-ci qui est physiquement originaire d’un univers complètement différent.

On savait que quelques personnages de la saga X-Men passée devraient faire leur retour et la bande-annonce (et des photos de tournage) en a confirmé quelques uns :

– Tout d’abord, nous avons le plus évidement, Wolverine, qui fait partie du titre même du film. Hugh Jackman reprend ses griffes et incarne un nouveau variant de Logan.

– Colossus est un incontournable de la franchise Deadpool depuis le début, guidant Wade dans son voyage d’antihéros à héros. Le membre mutant des X-Men possède un corps entièrement en métal, ce qui en fait un héros puissant. À la fin de Deadpool 2, Colossus était un membre officiel de la famille retrouvée de Wade. Il a précédemment été joué par Donald Mackinnon (X-Men), Daniel Cudmore (X-Men 2, X-Men: L’Affronyement Final, X-Men: Days of Future Past) et désormais par Stefan Kapičić depuis Deadpool 1 et 2.

– John Allerdyce, alias Pyro, est apparu pour la première fois dans X-Men 2. Jeune mutant turbulent et impétueux, Pyro se retrouve de plus en plus en contradiction avec les voies pacifistes des X-Men. Finalement, il a été attiré par la Confrérie des Mutants de Magneto, luttant contre ses anciens alliés lors des événements de X-Men: L’Affrontement Final, où il a été vaincu par son ancien ami Iceman.

– Sabretooth est un personnage sporadique mais important de la franchise X-Men depuis le tout début. Tyler Mane a joué le personnage pour la première fois dans le film original de 2000, où il était décrit comme l’un des laquais de Magneto. Il se révèle plus tard être un vieil ami et copain de guerre de Wolverine dans X-Men Origins.

– Toad est l’un des premiers mutants introduits dans Marvel Comics, combattant généralement aux côtés de Magneto et de la Confrérie des Evil Mutants. Jusqu’à présent, il n’a fait qu’une poignée d’apparitions dans la franchise X-Men, servant d’homme de main peu connu de Magneto jusqu’à sa tristement célèbre mort aux mains de Storm. Des photos de tournage ont révélé que Toad reviendra dans une séquence de bataille lors des événements de Deadpool & Wolverine.

– Kelly Hu est apparue pour la première fois dans X-Men 2 dans le rôle de Lady Deathstrike, soumise au lavage de cerveau du général William Stryker, qui cherchait à exterminer les mutants. Maniant de longues griffes semblables à celles de Wolverine, elle a agi comme l’exécuteur de Stryker tout au long du film. Elle est finalement tuée après un combat avec Wolverine lorsqu’il injecte de l’Adamantium directement dans son corps.

– Le mutant téléporteur Azazel était membre du Hellfire Club vu pour la première fois dans X-Men : Le Commencement. Travaillant aux côtés de Sebastian Shaw, Azazel a combattu la première itération des X-Men dans les années 1960. Cependant, il a été tué hors écran avant les événements de Days of Future Past, laissant beaucoup de choses sur son personnage inexplorées.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool & Wolverine sort le 24 juillet.

Crédit ©Fox/Disney