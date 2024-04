Spider-Man 4 : Tom Holland veut faire le film mais souhaite protéger son héritage

Tom Holland est toujours partant pour Spider-Man 4, mais souhaite protéger son héritage.

Depuis la sortie de Spider-Man No Way Home, la question d’un Spider-Man 4 se pose non seulement chez Marvel mais aussi parmi les fans parce que le troisième volet conclut la saga de manière assez satisfaisante et il est difficile de voir où la suite peut se diriger. Cependant, Tom Holland n’est pas contre un retour.

« La réponse simple est que je veux toujours faire des films Spider-Man », a déclaré Tom à Deadline lorsqu’on lui a posé la question d’un retour dans la peau du super-héros du Queens. Il reste très reconnaissant de ce rôle : « Je dois ma vie et ma carrière à Spider-Man. La réponse simple est donc oui. J’aurai toujours envie d’en faire plus. »

La « réponse la plus compliquée » que Tom a ajoutée est la façon dont lui et l’équipe de Spider-Man abordent toute suite de Spider-Man : No Way Home, sans répéter les thèmes passés.

« Nous avons les meilleurs du secteur qui travaillent sur quelle que soit l’histoire. Mais jusqu’à ce que nous l’ayons résolu, nous avons un héritage à protéger », a-t-il déclaré. « Le troisième film était si spécial à bien des égards que nous devons nous assurer de faire ce qu’il faut. »

Il a ajouté : « C’est la première fois dans ce processus que je participe à la création si tôt. C’est juste un processus où j’observe et j’apprends. C’est une étape vraiment amusante pour moi. Comme je l’ai dit, tout le monde veut que cela se produise. Mais nous voulons nous assurer de ne pas refaire les mêmes choses. »

Pour le moment, l’idée d’un Spider-Man 4 n’est pas exclue, il faudra simplement être patient pour voir quelle direction la franchise prendra. Il faut également notez que Marvel se remet de ses échecs du box office de l’année dernière et réévalue le MCU.

C’est juste une question de temps avant qu’il se balance à nouveau sur les écrans, on attend de voir comment Peter Parker reviendra.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel Studios