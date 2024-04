Doctor Who : Ncuti Gatwa révèle le conseil donné par les Docteurs précédents

La star nouvelle de Doctor Who, Ncuti Gatwa, révèle les conseils qu’il a reçus des Docteurs précédents.

Ncuti Gatwa est la dernière star à reprendre le flambeau de la série de science-fiction britannique emblématique, incarnant la 15e itération du Docteur dans Doctor Who. Dans une nouvelle interview à Entertainment Weekly, Gatwa a révélé que depuis l’annonce de son casting, il avait reçu une vague de soutien de la part des Docteurs précédents, notamment Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Matt Smith, David Tennant, Sylvester McCoy, et plus encore.

« Ils ont tous été des anges absolus », a déclaré Gatwa à EW, affirmant qu’il avait l’impression d’avoir été intronisé dans une « famille Whovian » non officielle. « C’est un club très petit et très exclusif, et c’est juste agréable de savoir que d’autres personnes ont également vécu cette expérience. Cette solidarité des autres Docteurs a été vraiment agréable. »

Gatwa a ajouté que chacun des Docteurs avec lesquels il a parlé lui ont éventuellement donné même conseil : « La principale chose que tout le monde m’a dit est : n’oublie pas de t’amuser », explique-t-il. « N’oublie pas que même les jours les plus fatigants, ce travail est un travail que peu de gens peuvent accomplir. Tu ne feras plus jamais un travail comme celui-ci de ta vie et tu ne pourras jamais te rendre de manière créative dans les endroits où tu peux aller dans la série. Alors, imprègne-toi de tout cela. »

Gatwa est le 14ème acteur principal à incarner le Docteur depuis les débuts de la série en 1963, et il suit les traces de William Hartnell, Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, Christopher Eccleston, David Tennant (deux fois), Matt Smith, Peter Capaldi et Jodie Whittaker.

Au fil des années, d’autres acteurs ont fait de brèves apparitions dans différentes incarnations du Docteur, notamment le Docteur de Guerre de John Hurt et le Docteur Fugitif de Jo Martin, mais officiellement, la version de Gatwa est appelée le Quinzième Docteur parce que Tenant est le 10e et le 14e.

Gatwa a fait ses débuts dans l’épisode spécial du 60e anniversaire l’année dernière, « The Giggle », alors que le quatorzième docteur de Tennant se divisait en deux et s’est « bigénéré » en Gatwa.

Gatwa jouera dans sa première saison complète lorsque la série reviendra le vendredi 10 mai sur Disney+ et la BBC.

Source : EW / Crédit ©Disney+/ BBC