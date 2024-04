Fallout saison 1 : Les Showrunners expliquent New Vegas (spoilers)

Les showrunners de Fallout, Graham Wagner et Geneva Robertson-Dworet, ont discuté des derniers instants de la première saison. Spoilers.

A la fin de la saison 1 de Fallout, la caméra se tourne pour montrer New Vegas. Sauf que cet endroit n’est pas tel que les fans l’ont vu dans les jeux vidéo. La version de New Vegas présentée dans la série n’a pas l’air en bon état, elle semble être en ruine mais il est certain que la série y reviendra dans la saison 2.

Les showrunners de Fallout, Graham Wagner et Geneva Robertson-Dworet se sont récemment confié à GQ sur ce changement. En plaisantant que « ce serait certainement étrange si nous allions à New York après ce teaser », Wagner a déclaré que l’équipe voulait que le public sache que « des choses sont arrivées » à New Vegas depuis les événements du jeu de New Vegas (qui, canoniquement, se déroulent 15 ans avant la série).

Wagner a déclaré que c’était pour s’assurer que « on ne s’attend pas à ce que nous reprenions la série dans la saison deux, après l’une des innombrables fins canoniques qui dépendent de vos choix lorsque vous jouez à [Fallout: New Vegas] ».

Le showrunner a déclaré que l’équipe de Fallout « voulait vraiment laisser entendre : ‘Les gars, le monde a progressé’, et l’idée que les terres en friche restent telles qu’elles sont d’une décennie à l’autre nous semble absurde ». Wagner l’a décrit comme un « lieu [de] tragédie constante, d’événements, d’horreurs » où se produit un tourbillon constant de traumatismes.

« Nous insinuons clairement que davantage de choses se sont produites », a conclu Wagner.

La saison offrira évidemment encore plus de réponses avec des flashbacks et plus d’explications sur les actions de Vault-Tec : « Je ne considérerais rien comme définitif parce que, encore une fois, tout ce que nous voyons est très subjectif », a déclaré Wagner. « Cette scène s’est produite. Mais ce qui se passe entre ce moment et la chute des bombes… il y a des choses plus excitantes prévues entre ce moment et le dernier moment, je dois dire. »

« Ouais. Cela pourrait être définitif, cela pourrait ne pas l’être », a ajouté Robertson-Dworet.

Fallout a officiellement été renouvelée pour une saison 2, en attendant, la saison 1 est disponible sur Prime Video.

Source : GQ / Crédit © Prime Video