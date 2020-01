The Batman : Un film “magnifique, sombre et touchant” selon Colin Farrell

Colin Farrell, alias le Pingouin, tease un film Batman “magnifique, sombre et touchant”.

The Batman est actuellement en plein tournage au Royaume-Uni. Récemment, des photos de tournage ont fait surface la toile et montrent Colin Farrell avec un look particulier pour le film. Ce denier incarne Oswald Cobblepot alias Pingouin dans le film de Matt Reeves.

Farrell s’est éloigné du plateau de tournage pour la promo du film Gentlemen. Lors de son passage chez Jimmy Kimmel, Farrell a parlé brièvement de Batman sans trop en révéler. Il est très positif sur le scénario du film qu’il a pu lire en entier.

Il confie : « Je discute avec Matt Reeves, qui est le réalisateur, il a écrit le script, et a écrit un script très beau, sombre et émouvant, vraiment magnifique. Tout est très silencieux. Mais c’est un très beau script qu’il a écrit et il l’aime beaucoup, Matt. Donc, nous sommes en train de terminer l’esthétique du personnage. »

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman. Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Le réalisateur du film, Matt Reeves, s’est employé à rassembler une impressionnante équipe créative dans les coulisses. Il a recruté Greig Fraser (Rogue One: A Star Wars Story) en tant que directeur de la photographie et le compositeur oscarisé Michael Giacchino.

Le tournage du film se déroule actuellement au Royaume-Uni.

The Batman sortira en juin 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©DR