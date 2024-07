Deadpool & Wolverine : Bref aperçu de Lady Deadpool dans un nouveau trailer

Une nouvelle bande-annonce de Deadpool & Wolverine tease la mystérieuse Lady Deadpool.

A une semaine de la sortie du film Deadpool & Wolverine, un nouveau trailer (spot TV) a été dévoilé par Marvel et tease brièvement la présence de Lady Deadpool.

Sur l’air de « Hey Mickey » de Toni Basil, l’un des premiers plans de la bande-annonce montre les bottes rouges de la mystérieuse Lady Deadpool et sa ceinture emblématique puis montre les extrémités de ses cheveux blonds sans dévoiler sur son visage.

Après qu’un premier plan des pieds du nouveau personnage soit apparu dans un teaser différent, beaucoup ont deviné que l’épouse de la star Ryan Reynolds, Blake Lively, pourrait jouer la nouvelle venue.

D’autres pensent qu’il s’agit de Taylor Swift, que beaucoup souhaitent voir dans le rôle de Dazzler dans le film. Depuis des mois, la rumeur selon laquelle la chanteuse se trouve dans le film circule, malgré les nombreux dénis de l’équipe du film.

Ce teaser montre également des plans rapides de Cowboy Deadpool et le nouveau compagnon canin de Deadpool fait aussi ses débuts dans le film. Clairement, Wolverine n’est pas fan de l’idée d’un chien qui les accompagne.

Deadpool & Wolverine reprend des années après les événements de Deadpool 2 de 2018. Wade (Ryan Reynolds) travaille maintenant comme vendeur de voitures d’occasion et est séparé de Vanessa (Morena Baccarin). Lorsque des agents de la Time Variance Authority (TVA), introduits pour la première fois dans la série Disney+ Loki, arrivent à sa porte, il est emmené au siège pour rencontrer le patron, M. Paradox (Matthew Macfadyen). Wade reçoit une mission qui le met ensuite sur le chemin d’un Wolverine d’une réalité alternative (Hugh Jackman).

Plus qu’une semaine pour découvrir qui se cache derrière Lady Deadpool. Matthew McFadyan, Emma Corrin et d’autres apparaissent dans plans rapides du trailer. Le réalisateur Shawn Levy a taquiné de nombreux personnages et caméos dans le prochain film, bien qu’il n’ait cité aucun nom.

Patience, Deadpool & Wolverine sort mercredi prochain, le 24 juillet.

Deadpool & Wolverine – Trailer Everyone

Crédit ©Marvel/Disney