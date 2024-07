House of the Dragon saison 2 : Un dragon majeur arrive dans le trailer de l’épisode 6

Aemond se prépare à affronter Daemon, tandis qu’un dragon majeur arrive dans le trailer de l’épisode 6 de House of the Dragon. Spoilers.

Durant les premiers épisodes de la deuxième saison de House of the Dragon, la guerre entre les Noirs et les Verts s’est mise en place en commençant par le meurtre atroce perpétré par Blood & Cheese, suivi du duel des jumeaux Cargyll. La guerre totale est finalement arrivée dans l’épisode 4 de la saison 2 de avec la bataille de Rook’s Rest, une bataille aérienne épique qui a vu Aemond et son dragon Vhagar prendre la vie de Rhaenys et Meleys et blesser gravement Aegon et Sunfyre.

L’épisode 5 traite principalement des retombées de la bataille de Rook’s Rest, y compris la mort de Rhaenys et les blessures d’Aegon. Les Verts font défiler la tête décapitée de Meleys dans les rues de King’s Landing, mais au lieu que cela produise l’effet escompté, les petites gens y voient un mauvais présage. Aegon est toujours en vie, bien qu’il soit gravement bléssé. La majorité du petit conseil décide qu’Aemond, en tant qu’héritier d’Aegon et redoutable cavalier de dragon, devrait servir de roi à sa place.

La bande-annonce de l’épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon montre Jace et Rhaenyra mettant en action leur plan visant à revendiquer les dragons sans cavalier. Leur plan est d’en trouver d’autres avec du sang valyrien pour voir s’ils peuvent revendiquer les dragons sans cavalier sur Dragonstone, y compris le grand et puissant Vermithor, ce qui pourrait renverser le cours de la guerre.

Pendant ce temps, Daemon continue sa campagne dans les Riverlands qui, si elle continue de réussir, pourrait dépasser en nombre l’armée de Criston et Aemond. Cependant, on ne sait pas si Daemon lève une armée pour lui-même ou pour Rhaenyra.

La saison 2 de House of the Dragon est diffusée chaque dimanche soir sur HBO et dès le lendemain en France sur Max.

House of the Dragon saison 2 – Trailer épisode 6