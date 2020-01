Batman : Nouvel aperçu de Colin Farrell alias Pingouin (photo)

Découvrez un nouvel aperçu du look de Colin Farrell alias Pingouin dans le film The Batman.

Une nouvelle photo prise non loin du tournage du film The Batman a fait surface sur la toile. Cette image permet d’avoir un meilleur aperçu de Colin Farrell dans le rôle de Pingouin. Clairement, il a un look bien différent de ce à quoi les autres représentations d’Oswald Cobblepot nous ont habitués.

Sur l’image, on découvre Colin Farrell avec une moustache et les cheveux gris. Il n’est pas être en train de filmer, ces photos semblent avoir été prises en dehors du tournage puisqu’il tient des gobelets Starbucks.

L’acteur est actuellement en Angleterre où le film est en pleine production, son look donne une idée de ce à quoi ressemble sa version de Pingouin.

FIRST LOOK at Colin Farrell as THE PENGUIN in #TheBatman pic.twitter.com/MwQy8ej5mI — little ben (@TheDCTVshow) January 18, 2020

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman. Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Le réalisateur du film, Matt Reeves, s’est employé à rassembler une impressionnante équipe créative dans les coulisses. Il a recruté Greig Fraser (Rogue One: A Star Wars Story) en tant que directeur de la photographie et le compositeur oscarisé Michael Giacchino.

Le tournage du film se déroule actuellement au Royaume-Uni.

The Batman sortira en juin 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©DR .