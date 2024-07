Peacemaker saison 2 : Premier aperçu de John Cena sur le tournage (photos)

Des photos de tournage de la saison 2 de Peacemaker révèlent un premier aperçu de John Cena de retour dans la série DC.

DC Studios est en plein reboot de la marque de super-héros pour le monde du cinéma et de la télévision, mais certains éléments de la chronologie DCEU vont continuer à être explorer dans cette nouvelle ère.

Après une première saison réussie, la saison 2 de Peacemaker est en route et se déroulera désormais dans l’univers DC. John Cena revient dans le rôle de Christopher Smith dans l’univers DC de James Gunn à travers de nouvelles photos de tournage pour la saison 2 de Peacemaker.

Alors que le tournage de la saison 2 de Peacemaker est en cours, le photojournaliste Jim Zorn a partagé le premier aperçu de Cena sur le tournage qui se tient actuellement à Dallas, en Géorgie (oui, il y a un Dallas en Géorgie, pas qu’au Texas).

Les images de tournage de la saison 2 de Peacemaker dévoilent Cena sans son costume d’antihéros mais en civil. Selon Zorn, la scène en cours de tournage voyait « des figurants paniqués courir partout », ce qui suggère qu’une séquence d’action était probablement en train d’être tournée.

Roads closed during filming of #Peacemaker on Main Street in Dallas, Ga. Lots of the crew stopping in for local coffee and snacks at surrounding businesses. #JohnCena and other crew members were on set. During filming, I saw panicked extras running about. #gafilm #DCFilms #HBO pic.twitter.com/hGa80udBn2

— Jim Zorn (@PhotoZorn_FOX5) July 11, 2024