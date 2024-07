Outlander : Images de la saison 7 partie 2 et premier aperçu de la prequelle Blood of My Blood

Starz dévoile de nouvelles images pour la saison 7 partie 2 de Outlander ainsi qu’un premier aperçu de la préquelle Blood of My Blood.

Cette semaine, alors que se tient le Television Critics Association summer press tour, Starz a publié plusieurs nouvelles images d’Outlander et de sa prochaine préquelle Blood of My Blood, profitant des panels joints des deux séries.

Tout d’abord, arrêtons-nous sur la série principale. Les huit épisodes restants de la saison 7 verront Claire, Jamie et Young Ian retourner en Écosse, où – selon le synopsis officiel – « les périls de la guerre d’indépendance les obligent à choisir entre se tenir aux côtés de ceux qu’ils aiment et se battre pour la terre où ils ont construit leur nouvelle maison. » Pendant ce temps, Roger et Brianna « font face à de nouveaux ennemis au fil du temps et doivent combattre les forces qui menacent de diviser leur famille ».

Du côté de la préquelle, les premières images donnent un bon aperçu des quatre personnages au cœur de Blood of My Blood. Harriet Slater (Pennyworth) et Jamie Roy (Condor’s Nest) incarnent les parents de Jamie, Ellen MacKenzie et Brian Fraser ; Hermione Corfield (Star Wars : Les Derniers Jedi) et Jeremy Irvine (Mamma Mia ! Here We Go Again) incarnent les parents de Claire, Julia Moriston et Henry Beauchamp.

Blood of My Blood se concentrera sur les « histoires d’amour parallèles des deux couples se déroulant dans deux périodes différentes, avec les parents de Jamie dans les Highlands écossaises du début du XVIIIe siècle et les parents de Claire pendant la Première Guerre mondiale en Angleterre », indique le synopsis officiel.

Blood of My Blood n’a pas encore de date de première. Outlander reviendra pour la seconde moitié de la saison 7 le vendredi 22 novembre 2024

Crédit ©Starz