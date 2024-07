The Acolyte saison 1 : Révélations et caméos dans le final (spoilers)

Certains poids lourds de Star Wars des deux côtés de la Force ont fait sentir leur présence dans le final de The Acolyte. Spoilers.

Tout a été bouleversé avant le final de la saison 1 de The Acolyte. Mae (Amandla Stenberg) s’est infiltrée sous l’identité de sa sœur Osha (également Stenberg) mais a été découverte par l’homme qu’elle voulait tuer, Maître Sol (Lee Jung-jae).

Pendant ce temps, Osha sympathisé avec le mystérieux étranger (Manny Jacinto), qui venait de tuer plusieurs Jedi juste devant elle. Elle a même essayé son casque effrayant, ce qui n’était probablement pas très bon signe quant à la direction qu’elle va prendre.

Nous avons également finalement obtenu des réponses sur ce qui s’est passé sur Brendok, apprenant que c’était Sol qui avait tué la mère des jumeaux Aniseya (Jodie Turner-Smith) et que les Jedi – et non Mae – étaient responsables de la mort de tout le clan.

Alors, quel impact tous ces rebondissements ont-ils eu sur ce qui s’est passé dans le final ? Nous avons désormais des réponses, ainsi que quelques nouvelles questions.

Tous les grands acteurs du final ont finalement convergé à Brendok. Sol et l’Étranger se sont engagés dans une bataille épique qui s’est terminée lorsque Sol a détruit le sabre laser des Sith. Mais après que Mae ait rejoint la mêlée, Sol a admis avoir tué la mère des jumelles. Cette confession a été entendue par sa plus grande défenseuse, Osha. Tellement bouleversée par la nouvelle, Osha a étouffé de manière choquante son ancien maître grâce à la Force, après que Mae ait choisi d’épargner sa vie afin qu’il puisse faire face aux conséquences de ses actes.

Tuer Sol a complètement tourné Osha vers le côté obscur, le cristal Kyber bleu du sabre laser de Sol est devenu rouge entre ses mains. Finalement, Osha a accepté de devenir l’apprentie de l’Étranger s’il laissait Mae partir, et le Sith a effacé la mémoire de Mae afin qu’elle ne puisse pas conduire les Jedi vers eux.

Après avoir été arrêtée, Mae a été amenée à Maître Vanestra (Rebecca Henderson), qui lui a expliqué que les Jedi feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour réparer les crimes de Sol, mais qu’elle avait besoin de son aide pour retrouver « un de mes élèves avant qu’il ne se tourne vers le mal ». Cette révélation confirme que l’Étranger était bien un ancien Jedi Padawan.

L’intrigue ne s’est pas arrêtée là, car après avoir menti aux membres du Sénat et déclaré que Sol était un Jedi égaré qui avait tué tous ses anciens complices sur Brendok puis s’était suicidé, Vanestra devait encore affronter le sénateur Rayencourt (David Harewwood), qui a une fois de plus plaidé en faveur d’un examen externe des Jedi, un groupe qu’il a décrit comme « un système massif de pouvoir incontrôlé, se faisant passer pour une religion – un culte délirant qui prétend contrôler l’incontrôlable ».

La scène finale montrait Vanestra entrant dans les appartements d’un célèbre maître Jedi de petite taille, mais avec de grandes oreilles vertes, et disant : « Désolée de vous déranger, maître. Il faut qu’on parle. » Yoda ?!

Même si la créatrice Leslye Headland a précédemment démenti sa présence, l’apparition de Yoda a du sens dans la chronologie de Star Wars dans la mesure où il est âgé de centaines d’années et est également un personnage qui est apparu sporadiquement dans les romans de la Haute République de cette époque. D’une certaine manière, son absence complète aurait été plus surprenante que son apparition.

Le final de la série contient aussi une apparition intéressante en provenance du côté obscur. Lorsque Mae et l’Étranger ont décollé pour la première fois de la planète inexplorée pour Brendok, une silhouette sombre a émergé de la grotte pour observer le duo. Son identité n’a pas été confirmée, mais son apparence ressemblait étrangement à Dark Plagueis.

L’histoire de Dark Plagueis a été racontée par le chancelier Palpatine à Anakin Skywalker dans La Revanche des Sith. Plagueis était obsédé par l’immortalité, tentant de manipuler les midi-chloriens pour créer la vie… et tromper la mort. Cependant, il a été tué par son apprenti, Palpatine, avant de pouvoir percer pleinement les secrets. L’histoire de Plagueis est racontée en détail dans le roman Dark Plagueis, cependant, ce livre n’est plus considéré comme canon, ce qui signifie qu’une nouvelle histoire pourrait être créée lors de la saison 2 de The Acolyte, si c’est bien Plagueis.

Si jamais The Acolyte est renouvelée pour une deuxième saison, il y a de fortes chances que Yoda et Plagueis soient impliqués si cétait bien eux dans le final. On attend de voir si Disney+ donne le feu vert pour continuer la série Star Wars.

Crédit ©Disney+