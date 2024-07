Euphoria saison 3 : Début de production en janvier avec le cast principal de retour

La production de la saison 3 d’Euphoria commencera en janvier avec le retour de tous les acteurs principaux.

La série Euphoria n’est pas morte. La production de la saison 3 du hit HBO devrait commencer en janvier 2025, près de trois ans après le final de la saison 2, avec le retour de tous les principaux acteurs.

« Je suis ravie que nous soyons prêts à commencer la production d’Euphoria en janvier. Nous ne pourrions être plus heureux de notre partenariat créatif avec Sam et cet incroyable casting », déclare Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO et responsable des séries dramatiques et des films de HBO. « Nous sommes impatients de donner vie à cette nouvelle saison d’Euphoria pour les fans. .»

Cette nouvelle intervient après des années de retards et de nombreuses spéculations sur le retour des acteurs. Le drame sombre pour ados, qui suit la toxicomane en difficulté Rue (Zendaya), met en vedette Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Storm Reid et Alexa Demie, entre autres.

Ce n’est un secret pour personne que beaucoup de ces acteurs ont eu beaucoup de succès en dehors de la série, mais selon HBO, les acteurs principaux seront tous de retour pour la saison 3.

Cependant, deux membres du casting dont nous savons avec certitude qu’ils ne reviendront pas sont Barbie Ferreira, qui a dit au revoir à son personnage, Kat, après la saison 2, et feu Angus Cloud, décédé d’une overdose accidentelle en juillet 2023.

Quant à ce à quoi les fans peuvent s’attendre pour cette saison 3, le patron de HBO, Casey Bloys, a récemment déclaré à Variety que la troisième saison reprendrait après un saut dans le temps qui ferait sortir les personnages du lycée. C’est une bonne chose parce que la majorité d’entre eux se rapprochent des 30 ans et certains ont même déjà dépassé cet âge.

S’il y a une date de début de production en janvier, on ne sait cependant pas quand la saison 3 sera diffusée.

En attendant, les deux premières saisons sont disponibles sur Max.

Source : Deadline / Crédit ©HBO