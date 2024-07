Deadpool & Wolverine : Un film classé R “salutaire” selon Kevin Feige

Kevin Feige qualifie Deadpool & Wolverine de « film classé R le plus salutaire » de tous les temps.

Deadpool & Wolverine promet de changer la donne pour l’univers cinématographique Marvel avec ses enjeux élevés et son statut de premier film classé R (interdit aux mineurs de moins de 17 ans non-accompagnés) de l’histoire du MCU. Au milieu des spéculations selon lesquelles le film est un indicateur d’une prise de risque audacieuse du MCU, le président de Marvel, Kevin Feige, insiste sur le fait qu’il ne veut pas « en faire trop » malgré le changement de ton.

S’adressant à Deadline, Feige a abordé l’avenir du MCU et si les efforts de Deadpool & Wolverine pour repousser les limites préfigurent un univers cinématographique de plus en plus risqué. Feige a fait allusion au fait que le MCU avait déjà emprunté une voie « audacieuse » et a laissé entendre que tout mouvement dans une direction plus mature n’est pas juste pour la gloire.

Cependant, il souhaitait que le prochain blockbuster reste fidèle aux précédents films Deadpool. « Je pense que nous avons été nerveux dans le passé, mais ce que je préfère, c’est que nous couvrons tous les types de genres et de tons. Je pense que cela attire beaucoup l’attention sur le fait qu’il s’agit de notre premier film classé R, mais c’est le troisième film Deadpool classé R, nous voulions donc rester fidèles à ce que Ryan a construit au cours de ces deux derniers films, et nous n’allions pas défaire cela », a-t-il déclaré.

Feige a également souligné que le ton mature de Deadpool & Wolverine n’éclipse pas son ingrédient principal, son émotion. Le patron de Marvel a qualifié le prochain blockbuster de film classé R le plus « salutaire » de tous les temps, affirmant que les fans verront sa véritable essence une fois qu’ils auront surmonté les insultes et la grossièreté.

« Je pense que les gens peuvent le dire d’après la bande-annonce et la tournée de presse jusqu’à présent, oui, c’est classé R, oui, il y a des gros mots et du sang, mais le film est incroyablement émouvant. Je continue de l’appeler le film classé R le plus salutaire qui soit que tout le monde puisse voir. C’est vraiment une célébration de l’amitié, de la famille et de la famille choisie », a déclaré Feige.

« Je ne veux pas en faire trop, mais malgré toute la classification R qui attire l’attention, quand les gens verront le film, ce sera à quel point il est sincère. » Il a ajouté : « C’est ce qui me passionne vraiment, une fois que les gens seront passé outre les gros mots, pour voir à quel point c’est gentil. »

Bien que Deadpool & Wolverine soit techniquement le premier film sur grand écran classé R du MCU, ce n’est pas la première tentative de contenu mature de l’univers cinématographique de Marvel. Dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Chris Pratt a lancé une « F-Bomb » non censurée, tandis que le MCU a dévoilé en janvier sa première série télévisée classée R, Echo portée par Alaqua Cox, qui a inauguré la bannière Marvel Spotlight. D’autres projets, tels que Daredevil : Born Again, bénéficieront également d’une classification TV-MA (inapproprié pour les moins de 17 ans).

Réalisé par Shawn Levy, et avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman à l’affiche, Deadpool & Wolverine sort le 24 juillet en France.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel