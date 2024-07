Agatha All Along : Une théorie encore plus tragique pour Scarlet Witch

Une nouvelle théorie encore plus tragique concernant Scarlet Witch circule depuis la bande-annonce de la série Agatha All Along.

Alors que la semaine dernière on se demandait si un retour de Wanda Maximoff était possible basé sur la bande-annonce de la série Agatha All Along, une autre théorie vient s’ajouter à celle-ci sans pour autant la contredire complètement.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a laissé le public spéculer sur le sort de Wanda Maximoff du MCU. Même si le film laissait entendre qu’elle était morte, les téléspectateurs espéraient toujours que la sorcière écarlate reviendrait éventuellement. La théorie précédente pense que Wanda pourrait revenir via la « Route des Sorcière » mais celle-ci confirme le côté encore plus tragique de la mort initiale de Wanda.

Tout d’abord, on ne peut pas passer outre le fait que le personnage joué par Aubrey Plaza dise « cette sorcière a disparu à jamais. » Evidemment, le MCU a souvent trouvé le moyen de faire revenir ses personnages, mais Agatha All Along pourrait bien confirmer que son décès est définitif. Sa mort pourrait être rendue encore plus tragique après que les détectives d’Internet aient remarqué un détail important dans la bande-annonce d’Agatha qui établit une théorie sombre et morbide.

La bande-annonce d’Agatha All Along commence avec Agatha en tant qu’inspectrice de police enquêtant sur un cadavre. On ne sait pas qui est le cadavre, mais alors qu’il se trouve à la morgue, le nom de W. Maximoff apparaît sur une carte avec plusieurs dates. Dans un article de Variety, le média a confirmé qu’Agatha « enquêtait sur le cadavre de Wanda ». Cependant, il ne peut pas s’agir de la même Wanda, car elle portait son costume de Scarlet Witch à sa mort et est présumée être enterrée sous les ruines du Darkhold Castle sur le mont Wundagore.

Selon la théorie, le corps pourrait être celui de la Wanda de la Terre-838, la variante vue dans Doctor Strange 2 qui protège ses enfants de la Wanda de la Terre-616 (la Terre principale du MCU) après son voyage à travers le multivers. Le pull bleu et le jean sur le cadavre ressemblent à ce que Wanda 838 portait lors de l’apogée de Doctor Strange 2. Cette variante de Wanda était vraisemblablement encore en vie à la fin du film, mais cela pourrait indiquer qu’elle a été tuée peu de temps après.

La décision de Wanda de se sacrifier est intervenue après avoir visité cette variante d’elle-même et de ses enfants. Après avoir vu les visages horrifiés de Wanda 838 et de ses enfants, Wanda 616 décide d’épargner l’autre, réalisant que cette famille est réelle et qu’elle ne devrait pas la détruire pour ses propres raisons égoïstes. En détruisant le temple, elle s’assure que personne ne soit à nouveau tenté par le Darkhold et que Wanda 838 puisse rester la véritable mère de ses enfants.

S’il est vrai que Wanda 838 est morte, non seulement cela dilue une partie du sacrifice de Wanda 616, mais cela crée également une horrible réalité pour la famille alternative. Le choix de Scarlet Witch d’abandonner son objectif de trouver une nouvelle famille n’a plus de sens puisque l’alternative Wanda meurt de toute façon et que Billy et Tommy 838 n’ont plus de mère. Une autre Wanda est maintenant morte, et cela supprime l’impact de son sacrifice honorable. Cependant, cela pourrait conduire à un scénario important dans Agatha All Along si les spéculations concernant l’identité d’un personnage sont exactes.

Après la première bande-annonce, certaines théories circulent selon lesquelles Joe Locke pourrait jouer Billy, l’un des jumeaux de Wanda. Depuis que les enfants de Wanda 616 ont disparu lors du final de WandaVision, la version de Locke pourrait être un variant d’un autre univers ou une réincarnation bizarre de la version du MCU. S’il s’agit d’un variant, Billy pourrait être la version de la Terre-838, qui cherche désormais des réponses concernant la mort mystérieuse de sa mère.

Puisqu’il a déjà rencontré une variante de sa mère, il pourrait chercher des réponses et travailler avec Agatha, puisqu’elle a déjà croisé la route de la Sorcière Écarlate. Le duo voyage sur la Route des Sorcières, un plan magique rempli de danger et de mystère. Il est possible que Wanda se soit téléportée ici après s’être sacrifiée et que Billy puisse la rechercher pour trouver des réponses sur sa mère, ou pour revoir une version de sa mère.

C’est encore une théorie, mais cela rendra la fin de Wanda encore plus tragique si Agatha All Along va dans cette direction.

Agatha All Along sera diffusée à partir du 19 septembre exclusivement sur Disney+. Elle sera lancée avec les deux premiers épisodes puis à raison d’un épisode par semaine.

Agatha All Along – Première bande-annonce (VF)

Agatha All Along – Première bande-annonce (VOST)